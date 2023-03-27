前RAW主廚黃以倫復出！全新「A」餐廳年中進駐台北之星

睽違Fine Dining餐飲市場兩年、大家喚他「阿浪」的前RAW主廚黃以倫（Alain Huang），今年夏天將以全新「A」餐廳，進駐台北東區指標建案「Diamond Towers台北之星」。「A」餐廳單層150坪、挑高4米5，規劃迎賓吧 （Alcolholiday）24席，用餐客席區30席，以及1間8人座VIP包廂與4人座的主廚餐桌（chef's table）。

「A」餐廳由黃以倫親自命名，同時也是「阿浪」的英文名字「Alain」字首。黃以倫認為，A是許多語種的起始字母，可以單獨使用，也能串接不同字母組成多元意義，字母擺放位置不同便能成就大異其趣的效果。以「 Restaurant A」 或者「 A restaurant 」為例， 前者指的是「A」餐廳，後者可以被理解為「一間餐廳」。

「A」餐廳歷時兩年籌備，店址幾經周折，最終由百貨龍頭新光三越親自出面邀請chef Alain 進駐指標計畫「Diamond Towers台北之星」。除看準台北東區商圈實力，擁有得天獨厚的精華地位，全新商業與住宅地標，具備垂直商城的生活風格潛力，吻合「A」餐廳致力於打造符合高端消費者用餐隱私的目標。

黃以倫不但親自為「A」餐廳命名，還親自參與餐廳室內設計、內外場軟硬體規劃、擬定餐飲服務細節，更堅持在用餐區保留一桌4人位的主廚餐桌（chef's table），擁有全餐廳最佳視野。

黃以倫認為，「Restaurant A 可以單純是 a restaurant，但我規劃它是『More than a restaurant』，不只是一間餐廳。」從菜單設計、餐飲細節、空間配置、服務流程到跨界合作，「A」餐廳多元化滿足消費者期待，最重要的是，黃以倫強調，「這個餐飲品牌計畫，將是我投入餐飲傳承教育的起點。」

◎關於 A_Taipei

．地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓