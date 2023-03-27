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果醬女王柯亞以「台灣香」 摘下世界柑橘果醬大賽桂冠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
柯亞（中）在「2023 年世界柑橘果醬大賽」中，運用台灣特有種柑橘南庄橙、桂花、龍眼蜜、檸檬、桶柑鋪陳「台灣香」，包辦3金4銀3銅。圖／柯亞提供
柯亞（中）在「2023 年世界柑橘果醬大賽」中，運用台灣特有種柑橘南庄橙、桂花、龍眼蜜、檸檬、桶柑鋪陳「台灣香」，包辦3金4銀3銅。圖／柯亞提供

台灣柑橘及果醬職人昨天在「2023 年世界柑橘果醬大賽」中，共獲得21面獎牌，其中出身彰化伸港的「果醬女王 」柯亞（Keya Jam），主要呈現亞熱帶台灣的氣候風土，運用台灣特有種柑橘南庄橙、桂花、龍眼蜜、檸檬、桶柑鋪陳「台灣香」，包辦3金4銀3銅，加上業主代工的果醬同樣拿到1金1銅，合計4金4銀4銅。

中文系出身的柯亞原本在出版社工作，後來辭職回到彰化養病，賦閒休養的時光悠長，正好拿到一份草莓果醬的食譜，正好又是盛產草莓的時節，她就動手玩了，開創出自己酸酸甜甜的第二人生，進而玩出了「世界果醬冠軍」，自2019年多次獲獎，到英國彭里斯、日本愛媛等地受獎，獲得「果醬女王」美譽。

今年世界大賽增闢了使用蜂蜜的類別，顯示大會特別關注蜂蜜入果醬的香氣展現 ，柯亞說，台灣龍眼蜜強烈的甜韻，除了能提升果醬的層次之外，也是很能標誌台灣香的關鍵食材，她選擇了獲2021年全國龍眼蜜頭等獎彰化二水立純蜂業的龍眼蜜入果醬，「這麼好的蜂蜜怎能錯過呢？」

柯亞引述裁判長Dan Lepard的話，表示對台灣參賽者印象深刻，作品充分展現英國人對柑橘果醬風味與食材的要求。Lepard 也提到，近年來英國人對台灣的認識從只知道珍珠奶茶和刈包到變得全面關注、了解台灣的食物和文化，果醬職人功不可沒。他並期待後疫情時代兩國往來更加熱絡，「2022年英國從台灣的進口總額約為46億英鎊，比2021年增長 7%，未來會繼續看漲。」

對於台灣柑橘及果醬職人在「2023 年世界柑橘果醬大賽」大放異彩，柯亞表示，台灣是水果王國，水果品質優良，在果醬製作與發展，雖然有先天優勢，卻因果醬單價太高，若要出口恐有難度，只能做精品化銷售。

連獲「世界果醬冠軍」的柯亞說，傑出的知名果醬職人，每年總能給予評審一再的驚艷感受，不僅有純熟的果醬熬製工藝，以及細膩的味蕾，讓她所製作的果醬除了品質好之外，在風味搭配上有明顯的獨特性，讓人一吃就會知道是柯亞做的，她達到了每個果醬職人都想要的了不起成就。

柯亞在「2023 年世界柑橘果醬大賽」中，運用台灣特有種柑橘南庄橙、桂花、龍眼蜜、檸檬、桶柑鋪陳「台灣香」，包辦3金4銀3銅。圖／柯亞提供
柯亞在「2023 年世界柑橘果醬大賽」中，運用台灣特有種柑橘南庄橙、桂花、龍眼蜜、檸檬、桶柑鋪陳「台灣香」，包辦3金4銀3銅。圖／柯亞提供

柑橘 英國 彰化

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