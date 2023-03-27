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做工的人電影版首映會 盧秀燕拿爆米花看電影說放鬆一下

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚準備「黃金比例爆米花」與全場看電影觀眾分享。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕昨晚準備「黃金比例爆米花」與全場看電影觀眾分享。圖／台中市新聞局提供

榮獲4項金鐘獎座的影集「做工的人」，集結原班人馬回歸推出「做工的人 電影版」，將於3月31日在全台各大戲院上映，劇組昨晚在台中麗寶影城舉辦首映會，台中市長盧秀燕驚喜現身首映會並全程觀影，用行動力挺台中市補助協拍的好電影。

盧秀燕昨晚拿著爆米花看電影說，她上任至今每天「拚做工」，周日晚上可以來看「做工的人 電影版」放鬆一下，享受輕鬆愉快的夜晚，非常開心。

昨晚首映會，盧秀燕與電影監製林昱伶、導演鄭芬芬、金鐘視帝李銘順及演員游安順、柯叔元、曾珮瑜同框，雙方互贈最能代表電影意象的「工程帽」，一起邀請觀眾進戲院支持「做工的人 電影版」，為「Made in Taichung」的電影衝出票房紅盤，也欣賞台中之美。

盧秀燕說，感謝劇組看好台中、熱愛台中，全片有90%在台中取景；她稱讚鄭芬芬選擇場景的好眼光，電影主場景選在「台中國際會展中心」，是國際級建設，更是近年台中施政的重點建設之一。

盧秀燕說，為歡迎「做工的人 電影版」在台中首映，這是疫情以來她第一次參加電影首映會，她昨晚準備最愛的「黃金比例爆米花」，1/3鹹口味加上2/3焦糖口味，搭配可樂，組成特製的「市長套餐」和全場觀眾分享。

鄭芬芬說，在台中拍片非常開心，陽光美、食物佳、人情也溫暖。當初為超越電視劇格局，「做工的人 電影版」挑選場景原則是「怎麼難搞怎麼選」，主場景是國際級的場館，氣派雄偉，建築高度超過40公尺，讓演員吃足苦頭，拍攝成果在視覺上的震撼及視野真的不一般。

鄭芬芬說，從創作發想到拍攝執行一路走來，很感謝台中市政府新聞局、建設局、經發局、會展中心工程團隊與台中市影視發展基金會的大力支持，讓這部電影的拍攝十分順利。

李銘順、柯叔元、曾珮瑜和游安順也分享在台中拍片的過程，他們表示，在台中拍片非常享受，拍片的過程受到台中鄉親的熱情支持和協助，還可以享用很多在地美食，以後接戲希望都可以優先來台中拍片。

林昱伶也大讚在台中拍片很幸福，因為台中氣候宜人、美食多元，更棒的是熱情友善的台中市民，讓拍攝作業相當順利且開心，推薦大家來台中拍片。

台中市政府新聞局表示，這部電影年到台中拍攝，期間市府團隊、台中市影視發展基金會全力支持協拍，促成全片有90%都在台中取景，包括台中國際會展中心、台中捷運、國立自然科學博物館、中台灣影視基地、電子街、第二市場、麗寶樂園度假區、日曜天地outlet等地，過程中也協助劇組在多處市區街道封街拍攝，是一部正港台中製造的電影。

做工的人導演鄭芬芬（左三）與同劇監製與演員，致贈電影簽名版海報給台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
做工的人導演鄭芬芬（左三）與同劇監製與演員，致贈電影簽名版海報給台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕昨免和市府團隊與「做工的人 電影版」主創團隊、演員，一起與現場觀眾合影。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕昨免和市府團隊與「做工的人 電影版」主創團隊、演員，一起與現場觀眾合影。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（左）與「做工的人 電影版」演員柯叔元自拍合影。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（左）與「做工的人 電影版」演員柯叔元自拍合影。圖／台中市新聞局提供

電影 盧秀燕

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