週三、五限定！這兩家LA ONE 加700元7飲品無限暢飲

高雄南霸天簡天才主廚率領的天才餐飲事業群旗下的LA ONE Kitchen、LA ONE Pizza兩間餐廳，即日起每週三、五，只要到店享用午餐、晚餐，每人另加700元，包含紅酒、白酒、氣泡酒以及無酒精飲品在內的7款精選飲品，不限款式、杯數，可無限暢飲。

朋友歡聚派對、放鬆小酌，首推LA ONE Pizza。結合義大利人樂天開朗，懂吃懂生活的飲食美學風格，招牌必點的「義式豹紋披薩」，在義大利磚窯高溫約400度、180秒的短時間窯烤下，造就擁有披薩經典特色豹紋斑，表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感，中間皮薄而口感濕潤，在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣，各款口味披薩都有忠實擁護者。

和好友一起暢飲、享受道地歐陸料理，就要到LA ONE Kitchen。餐廳選用在地小農新鮮食材製成料理，人氣新菜「義式瘋狂水煮魚」好評不斷，源自義大利漁夫料理，顆顆飽滿臺南生態養殖的黑金文蛤，宛如鮮味炸彈。「燒烤小卷、乳酪、芝麻葉」更是下酒好菜，濃郁青醬協奏巴沙米可醋令饕客胃口大開，澆淋在Ｑ彈帶點脆的小卷上添色增香，再與彈性十足的莫扎瑞拉起司一拍即合，完美演繹義大利食材經典陣容。 LA ONE Kitchen「燒烤小卷、乳酪、芝麻葉」。圖／LA ONE提供。 LA ONE Pizza各款口味披薩都有忠實擁護者。圖／LA ONE提供。 LA ONE Kitchen「義式瘋狂水煮魚」。圖／LA ONE提供。

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