週三、五限定！這兩家LA ONE 加700元7飲品無限暢飲

高雄南霸天簡天才主廚率領的天才餐飲事業群旗下的LA ONE Kitchen、LA ONE Pizza兩間餐廳,即日起每週三、五,只要到店享用午餐、晚餐,每人另加700元,包含紅酒、白酒、氣泡酒以及無酒精飲品在內的7款精選飲品,不限款式、杯數,可無限暢飲。

朋友歡聚派對、放鬆小酌,首推LA ONE Pizza。結合義大利人樂天開朗,懂吃懂生活的飲食美學風格,招牌必點的「義式豹紋披薩」,在義大利磚窯高溫約400度、180秒的短時間窯烤下,造就擁有披薩經典特色豹紋斑,表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感,中間皮薄而口感濕潤,在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣,各款口味披薩都有忠實擁護者。

和好友一起暢飲、享受道地歐陸料理,就要到LA ONE Kitchen。餐廳選用在地小農新鮮食材製成料理,人氣新菜「義式瘋狂水煮魚」好評不斷,源自義大利漁夫料理,顆顆飽滿臺南生態養殖的黑金文蛤,宛如鮮味炸彈。「燒烤小卷、乳酪、芝麻葉」更是下酒好菜,濃郁青醬協奏巴沙米可醋令饕客胃口大開,澆淋在Q彈帶點脆的小卷上添色增香,再與彈性十足的莫扎瑞拉起司一拍即合,完美演繹義大利食材經典陣容。 LA ONE Kitchen「燒烤小卷、乳酪、芝麻葉」。圖/LA ONE提供。 LA ONE Pizza各款口味披薩都有忠實擁護者。圖/LA ONE提供。 LA ONE Kitchen「義式瘋狂水煮魚」。圖/LA ONE提供。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康