AKAME喜迎8周年 攜手台灣職人打造一期一會好友市集

素有「南台灣最難訂的餐廳」封號的AKAME，今年迎來8周年慶，創辦人暨主廚彭天恩（Alex）繼7周年的主題「飛翔」後，決定以「蝴蝶」來定義8周年。「『8』倒過來和魯凱族的重要象徵蝴蝶十分相似，蝴蝶的意向是部落中跑最快的人才能配帶，也同時是使者的象徵。」彭天恩指出，2023 年AKAME將成為「蝴蝶使者」，飛到不一樣的地方，「讓大家聽我們說我們的故事。」

AKAME創辦人暨主廚彭天恩（前排中）攜手台灣職人，於8周年慶打造一期一會好友市集。圖／AKAME提供。

千秋陶坊創辦人林永勝（左）以樹枝為意象，為AKAME主廚彭天恩打造出8周年專屬賀禮。記者高婉珮／攝影。

打從AKAME的5周年起，彭天恩就固定在每年3月底舉辦周年感恩餐會；8周年慶特別攜手多位台灣職人，包括高雄南霸天簡天才主廚、台北大三元酒樓、去年三方聯手餐會的鳥苑 Yakitori、FirePlay；一開始就密集合作的好夥伴 「Man Mano 慢慢弄．乳酪坊」、專為 AKAME 設計麵包的「麥克叔叔手工烘焙」以及知名烘焙坊「堂本麵包舖」；長期合作夥伴威石東（Weightstone）台灣葡萄酒、台南知名酒吧 Barhome；長期供應AKAME葡萄酒的詩人酒窖、自然酒專是酒、旭宣葡萄酒、樵士飲葡萄酒、Di.wine.life，還有今年與發酵食品牌胭脂合作的梅酒「灰燼玫瑰」，共同打造一期一會好友市集。

高雄南霸天簡天才主廚結合拿手的火燒蝦與煙燻鮭魚，帶來「翩翩飛舞大地與海洋」沙拉，並悉心放上「蝴蝶」。記者高婉珮／攝影。

來自AKAME的「香料鴨肉絲．馬告熱狗堡」。記者高婉珮／攝影。

鳥苑 Yakitori主廚湯仲鴻（Tommy），帶來炭烤雞腿手卷。記者高婉珮／攝影。

今年AKAME也首度開放100位粉絲購票入場參與周年活動，彭天恩說：「AKAME的周年活動原本就是以『分享』為主，過去一直有客人說想參加，所以今年特別開放100個名額，讓大家有機會認識跟我們長期合作的夥伴。」

AKAME創辦人暨主廚彭天恩。圖／AKAME提供。

依照慣例，AKAME與威石東攜手合作的8周年紀念酒——KABAVANE No.8氣泡紅酒，也在周年活動首度亮相。酒款融合 5 種元素共同低溫發酵，以 2022 年夏季黑后粉紅酒為主體，與埔里莊園金香和黑后混製紅酒、木杉泡皮發酵白酒混合，再加入2021陳年紅酒，最後混入小米酒粕共同發酵10天；再經過3個月瓶中二次發酵，最終除渣無添糖釀製細緻微氣泡酒。威石東酒莊莊主楊仁亞（Vivian）表示：「我覺得這是一款很輕柔、但卻很有張力的葡萄酒，小米好像讓這款酒的風味整個張開來了。」

威石東酒莊莊主楊仁亞。記者高婉珮／攝影。

AKAME與威石東攜手合作的8周年紀念酒——KABAVANE No.8 氣泡紅酒，在市集中首度亮相。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此外，今年AKAME也與「Man Mano 慢慢弄．乳酪坊」共同研發出全新商品「Mabula 手工乳清皂」。「Man Mano 慢慢弄．乳酪坊」創辦人陳淑惠表示，乳清是製作乳酪時的副產物，「過去的人把乳清當作廢棄物，我覺得非常可惜，我們一直以來都希望開發出乳清的各種用途。乳清的成分是蛋白質跟乳糖，把它做成香皂，會有保濕的效果。」於是將乳清製作成手工皂，再加入彭天恩常使用的五葉松、香檬、馬告、蜂蜜、煙燻香草莢等台灣原生香料，就成為AKAME 的獨家香味，也為乳清的零浪費精神，實踐出一種新的可能。

「Man Mano 慢慢弄．乳酪坊」創辦人陳淑惠。記者高婉珮／攝影。

費時許久才完成的「Mabula 手工乳清皂」，售價880元。記者高婉珮／攝影。

面對即將到來的9周年、甚至10周年，彭天恩心中還有許多事情想進行、許多計畫要推動。「『8』倒過來同時也是『無限』 的符號，代表無限的可能。現在國境解封，所以我們今年的合作餐會將以國外為主，我們會出國去進行更多國外的餐會，也會邀請外國主廚來到AKAME 交流。」

「Man Mano 慢慢弄．乳酪坊」的「起司串串」用4 款招牌乳酪——胡椒卡橋塔、綠香起司、紐結莫札瑞拉、甘醬油乳酪絲，搭配義式臘腸 salami 、葡萄、蕃茄等，增加風味與口感。記者高婉珮／攝影。

FirePlay現場進行直火料理，焦香四溢。記者高婉珮／攝影。

彭天恩透露，AKAME預計6月會到日本名古屋一家知名日法餐廳客座，8月會邀請到新加坡法料餐廳主廚來到AKAME合作餐會，「未來還有更多計畫，時間接近的時候，會再讓大家知道。」開幕滿8周年的AKAME，已蛻變成一隻美麗的蝴蝶，正迎向無垠的世界翩翩起舞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康