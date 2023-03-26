連假玩「鈴鹿樂園」現省381！「迷你工程師」只要10元
位於高雄的「鈴鹿賽道樂園」在睽違6年之後，推出全新設施「迷你工程師」，讓小朋友可以自己操控挖土機、堆高機、推土機等電動工程車，滿足孩子們的操控欲望，即日起至3月31日期間，天天可享「10元」優惠體驗價。針對兒童連假，還有「全日暢遊票」599元的優惠，現省381。
「鈴鹿賽道樂園」是日本鈴鹿賽車樂園MOTOPIA唯一海外授權的駕駛主題樂園，屬於大人小孩都能玩的賽車樂園，各項體驗設施除了具有趣味性之外，還能感受體驗過程中的教育意義。
本次推出的「迷你工程師」設施為投幣式電動車，共有「挖土機」、「堆高機」以及「推土機」等3款車型，可以讓小朋友自己選擇搭乘，並且體驗手握方向盤的駕駛樂趣。除了造型可愛之外，並採全包的舒適座椅，讓家長安心。每次30元。
為慶祝新設施登場，即日起至3月31日期間，迷你工程師限時優惠價10元。兒童節5日連假期間，迷你工程師限時優惠價20元，另外還有「兒童總動員」優惠，全日暢遊票原價980元，優惠價599元，再加送限量「迷你工程師」造型紙帽1個，每日限量100組。（暢遊票券不含卡丁車、小小騎士與迷你工程師）。
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