帥慘了！G-Shock首度聯手山本耀司Y's體現極致黑色美學

時尚迷必收腕表！G-SHOCK與時裝設計大師山本耀司旗下的品牌Y's首度合作，以經典表款為基礎，打造出呈現極致黑色美學腕表，只能大寫的帥氣來形容。

在有YOHJI YAMAMOTO之前，設計大師山本耀司早在1972年就成立了第一個時裝品牌Y's以獨特製版技術，高品質聞名，歷經50年而不衰。而說到山本耀司讓人想到第一印象就是黑色，他把這無色彩提升至藝術領域，更加入了日本文化，使時裝迷都為之傾倒，旗下的品牌有都以此為主軸而發展。此次，CASIO的G-SHOCK首度與Y's合作，不免俗的同樣採用了黑色當作主題，藉由5600經典款為藍本，創造聯名腕表。

即便是通體的黑色，G-SHOCK發揮結合異材質和IP電鍍技術，堆疊出不同層次的黑，藉以彰顯Y’s品牌風格。像是霧面樹脂表帶搭配經黑色IP處理金屬表圈、表扣與側邊按鈕，再以細緻的拋光工藝進行點綴，呈現精緻質感。整體設計多處融入Y’s的元素，可替換的布質表帶就縫有印有手表型號與功能的標籤，靈感取自品牌服裝上的標籤，表盤與背蓋皆刻印上Y’s的品牌logo，外盒包裝則是延續全黑設計並搭配束口袋，形成獨具潮流風格指標的聯名表款。

Seiko 5 Sports聯名COIN PARKING DELIVERY腕表，全球限量1,500只，精鋼表殼與表鍊，部分鍍金色，14,000元。圖／SEIKO提供

另外，SEIKO的子品牌Seiko 5 Sports則與擅長從各式不同領域中挖掘能量的藝術家COIN PARKING DELIVERY合作，以其自創之著名角色「白井（Shirai）先生」與「片山（Katayama）先生」為主題，打造出全新限量聯名腕表。Seiko 5 Sports採用備受藏家喜愛的SKX殼型來合作，讓表殼及鍊帶部分則運用銀色與金色雙色電鍍設計。此外，湛藍面盤色調是將「白井先生」皮膚的色彩融入，而「片山先生」則被設計於表盤上12點鐘與6點鐘位置。搭配不刻意放置數字的表圈，傳達出不受時間限制設計概念。

G-SHOCK與Y's聯名GM-S5600YS-1腕表，9,500元。圖／CASIO提供