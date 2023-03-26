兒童節5天連假怎麼過？遊逛型Outlet解決遛孩放電需求

連續五天的兒童清明連假即將到來，訴求全家型客層且以遊逛為主要特色大型Outlet特別推出吸引大人小孩目光的主題活動，提供連假期間的父母帶小孩放電的好去處，就購物來說，Outlet獨有的折扣價更能帶來血拼的快樂。

SKM Park Outlets高雄草衙以「泡泡」為主題，即日起至6月4日「泡泡Disco」、「美的發泡瀑布」兩大展區，還有假日限定夢幻泡泡聲光秀。「泡泡Disco」以巨型炫彩迪斯可球造型座落於戶外街區，白天球面透過陽光折色，產生炫彩彩光，晚上則變成炫彩迪斯可現場，周末假日15:00-20:00時段每小時一場還有限定夢幻泡泡聲光秀，讓民眾白天、夜晚都好玩好拍。

SKM Park Outlets也以多樣娛樂設施為著名，像是鈴鹿賽道樂園、遊戲愛樂園、奧斯丁夢想樂園，連假全家出遊娛樂、購物、美食需求一站滿足。鈴鹿賽道樂園推出全新遊樂設施「迷你工程師」，以挖土機、小怪手及起重機3款造型亮相，投幣即可親自體驗操控駕車的樂趣。全新「迷你工程師」於3/31前開放試營運，天天只要10元銅板價就可體驗。4/1正式營運優惠價20元，購買鈴鹿賽道樂園暢遊票再加贈「迷你工程師」造型紙帽，4/5前推出「可愛召集令」優惠，平日13:00前完成購買一張全票，免費招待5歲以下孩童不限次數暢玩直到晚上20:30(不含卡丁車、小小騎士與迷你工程師)。

SKM Park Outlets匯集近20個品牌推出兒童節送禮清單，像是adidas kids 3.5折起；PUMA KIDS 5折起；QUEEN SHOP童裝6折；BIRKENSTOCK童鞋6折起；funbox 6.5折起；JINS兒童鏡框現折300元；crocs童鞋6.5折起，全店任選兩雙再享9折優惠；TEVA KangaROOS精選童鞋特價499元起；asics精選童鞋5折以上商品享有兩件9折、三件8.5折優惠。