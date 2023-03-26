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Mister Donut「甜甜圈10個299」！雪兔寶寶波堤新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

迎接即將到來的連假，「Mister Donut」自3月27日起，限時10天推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠方案，同時還有全新的「雪兔寶寶」造型波堤圈登場，帶來俏皮的可愛氣息。

自3月27日起推出的「雪兔寶寶」，是將小波堤圈裹上優格可可沾醬，並且裝飾上紅眼睛，還有藍色及粉色耳朵，創造出充滿童趣感的兔子造型，最後還有專屬的兔子造型盒包裝，更添整體萌度，每份45元。

除此之外，Mister Donut近期也推出「抹茶祭典甜甜圈」，包括有「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」、「一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香」等多種品項可供選擇。

3月27日起至4月5日期間，Mister Donut推出「10個甜甜圈299元」的限時優惠。（限39元甜甜圈，可補差額換購高價商品）

圖／Mister Donut提供
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