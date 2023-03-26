PORTER INTERNATIONAL打破傳統 新PUNK系列包款詮釋六角哲學

PORTER INTERNATIONAL首度推出六角形包款，藉以呼應系列名稱「PUNK」勇於打破傳統，率性而為的精神，並即日起在台北101專賣店首賣。延續機能時尚的概念，PORTER INTERNATIONAL還採用新面料來打造PUNK系列包款，凸顯輕量、耐用和防潑水的特色。

這幾季台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL以「黑色」為主軸，陸續推出不同包款，這一季則受到70年代的英國龐克文化啟發，創造Punk系列包款。最特別的部分就是一改過去方型或是圓弧的輪廓，透過獨特的六角形來呈現，搭配黑色外觀，來詮釋叛逆格調。不僅如此，為了強調新的包型，PORTER INTERNATIONAL以縫份外露，輔以包邊縫製，既能展現不同層次的黑色，還能感受細膩緻質感並呼應反轉自我理念。Punk系列包款，還使用了全新的撚紗斜紋布料，使質地更加輕盈，藉由斜紋組織讓面料更增添層次感。全系列提供托特包、後背包和手提袋、公事包等款式，讓消費者都能容易找到適合自己的包款。

satana持續觀察消費者使用習性、穿搭潮流趨勢，選擇相較黑與白的無彩色，以更能展現品味的軍綠色運用在新系列包款。圖／satana提供

一個包包美感取決於色彩與袋包整體造型的搭配設計，發跡台中的satana持續觀察消費者使用習性、穿搭潮流趨勢、選用高質感的布料，再加上運用色彩搭配美學，選擇相較黑與白的無彩色，以更能展現品味的軍綠色運用在新系列包款。因應旅遊風潮，除了萬用的後背包之外，satana在趣遊隨行斜背短夾、趣遊無邊斜背包和趣遊朗朗手提包，都搭配了耐看的軍綠色，讓使用者造型也能既帥又美。

PORTER INTERNATIONAL Punk系列包款，一改過去方型或是圓弧的輪廓，透過獨特的六角形來呈現，搭配黑色外觀，來詮釋叛逆格調。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

歌手J.Sheon受邀演繹PORTER INTERNATIONAL Punk系列包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Punk系列公事包，6,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Punk系列後背包，6,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供