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Michael Kors、Longchamp帶你環遊世界！享受度假氛圍
MICHAEL Michael Kors以「環遊世界」為概念，打造迷你系列，透過緹花、丹寧、夏日淨白主題風格，展現鬆弛與慵懶的美式風情。而Longchamp則自巴黎出發，經吉隆坡、曼谷、洛杉磯等地，展開世界巡迴，將春夏季節新品以野營派對的方式呈現，傳遞華麗又充滿遊牧精神的氛圍。
在有全球代言人舒淇出席的MICHAEL KORS三亞Jet Set體驗活動後，品牌旋即公佈了MICHAEL Michael Kors迷你系列，還讓名媛李晶晶及時尚媽咪吳速玲搶先演繹。這一次，MICHAEL Michael Kors應用了圖形及色彩設計，聯結度假、街頭、故事的氛圍感，將時裝與生活結合。迷你系列整體風格輕盈，從休閒連帽衫、丹寧外套、短褲、連衣裙到泳裝，以簡潔明快的節奏詮釋夏日純粹清涼，搭配系列包款和鞋履更能為整體造型增加亮點。而一同前往三亞的李晶晶及吳速玲也身穿迷你系列的單品，分別詮釋了都會與海濱度假兩種不同造型，凸顯迷你系列易於搭配特色。
而Longchamp的春夏系列，運用各式天然蘇才，包括亞麻、棉料和絲綢等，形塑現代女性嚮往自由、不受拘束，隨時準備好展開一段嶄新旅程的想像，於是品牌便透過「野營派對」的方式，在全球不同城市呈現。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine從樹木、花朵和泥土中擷取靈感，設計出色彩鮮艷的休閒帽，搭配鏤空設計的短版上衣或是不對稱剪裁洋裝，展現華麗和運動精神的對比。與主題呼應的Épure及Filet系列袋包，更藉由暈染漸層帶出賞心悅目的色調，讓人驚喜。
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