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Michael Kors、Longchamp帶你環遊世界！享受度假氛圍

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
名媛李晶晶（左）及時尚媽咪吳速玲搶先演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列服飾與配件。圖／MICHAEL KORS提供
名媛李晶晶（左）及時尚媽咪吳速玲搶先演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列服飾與配件。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors以「環遊世界」為概念，打造迷你系列，透過緹花、丹寧、夏日淨白主題風格，展現鬆弛與慵懶的美式風情。而Longchamp則自巴黎出發，經吉隆坡、曼谷、洛杉磯等地，展開世界巡迴，將春夏季節新品以野營派對的方式呈現，傳遞華麗又充滿遊牧精神的氛圍。

在有全球代言人舒淇出席的MICHAEL KORS三亞Jet Set體驗活動後，品牌旋即公佈了MICHAEL Michael Kors迷你系列，還讓名媛李晶晶及時尚媽咪吳速玲搶先演繹。這一次，MICHAEL Michael Kors應用了圖形及色彩設計，聯結度假、街頭、故事的氛圍感，將時裝與生活結合。迷你系列整體風格輕盈，從休閒連帽衫、丹寧外套、短褲、連衣裙到泳裝，以簡潔明快的節奏詮釋夏日純粹清涼，搭配系列包款和鞋履更能為整體造型增加亮點。而一同前往三亞的李晶晶及吳速玲也身穿迷你系列的單品，分別詮釋了都會與海濱度假兩種不同造型，凸顯迷你系列易於搭配特色。

Longchamp陸續在全球不同城市，將春夏季節新品以野營派對的方式呈現。圖／Longchamp提供
Longchamp陸續在全球不同城市，將春夏季節新品以野營派對的方式呈現。圖／Longchamp提供

而Longchamp的春夏系列，運用各式天然蘇才，包括亞麻、棉料和絲綢等，形塑現代女性嚮往自由、不受拘束，隨時準備好展開一段嶄新旅程的想像，於是品牌便透過「野營派對」的方式，在全球不同城市呈現。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine從樹木、花朵和泥土中擷取靈感，設計出色彩鮮艷的休閒帽，搭配鏤空設計的短版上衣或是不對稱剪裁洋裝，展現華麗和運動精神的對比。與主題呼應的Épure及Filet系列袋包，更藉由暈染漸層帶出賞心悅目的色調，讓人驚喜。

在MICHAEL KORS三亞Jet Set體驗活動後，品牌旋即公佈了MICHAEL Michael Kors迷你系列。圖／MICHAEL KORS提供
在MICHAEL KORS三亞Jet Set體驗活動後，品牌旋即公佈了MICHAEL Michael Kors迷你系列。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire黑色緹花鍊條圖騰家居襯衫11,600元。圖／MICHAEL KORS提供
李晶晶演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire黑色緹花鍊條圖騰家居襯衫11,600元。圖／MICHAEL KORS提供

吳速玲詮釋MICHAEL Michael Kors迷你系列詮釋午夜藍鉚釘襯衫23,300元、丹寧靴型長褲11,600元。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲詮釋MICHAEL Michael Kors迷你系列詮釋午夜藍鉚釘襯衫23,300元、丹寧靴型長褲11,600元。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列萊姆綠斑馬紋短洋裝12,500元、Parker萊姆綠金屬飾相機包16,500元。圖／MICHAEL KORS提供
李晶晶演繹MICHAEL Michael Kors迷你系列萊姆綠斑馬紋短洋裝12,500元、Parker萊姆綠金屬飾相機包16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

吳速玲詮釋MICHAEL Michael Kors迷你系列白色削肩連身長洋裝15,200元、Parker米色草編金屬飾側背包24,000元。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲詮釋MICHAEL Michael Kors迷你系列白色削肩連身長洋裝15,200元、Parker米色草編金屬飾側背包24,000元。圖／MICHAEL KORS提供

Longchamp春夏服裝系列粉色西裝外套，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp春夏服裝系列粉色西裝外套，25,800元。圖／Longchamp提供

Longchamp春夏服裝系列運動背心，13,100元。圖／Longchamp提供
Longchamp春夏服裝系列運動背心，13,100元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire棕色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire棕色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供

Longchamp LE PLIAGE FILET系列手提包，7,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp LE PLIAGE FILET系列手提包，7,700元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors迷你系列Gigi Empire褐色緹花小型托特包，17,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors迷你系列Gigi Empire褐色緹花小型托特包，17,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Longchamp LE PLIAGE系列編織手提袋，10,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp LE PLIAGE系列編織手提袋，10,600元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors迷你系列Westley白色鍊帶裝飾托特包，21,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors迷你系列Westley白色鍊帶裝飾托特包，21,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Longchamp春夏系列ROSEAU系列肩揹袋，14,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp春夏系列ROSEAU系列肩揹袋，14,000元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire黑色緹花鍊條圖騰家居襯衫，11,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors迷你系列Empire黑色緹花鍊條圖騰家居襯衫，11,600元。圖／MICHAEL KORS提供

三亞 派對 舒淇

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