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炫彩外觀、隱藏式觸控板太美了！LG gram Style月底前官網預購現折1,500元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG gram品牌大使邱澤，驚艷LG gram Style炫彩完美展現低調精緻感。圖／LG提供
LG gram品牌大使邱澤，驚艷LG gram Style炫彩完美展現低調精緻感。圖／LG提供

以超輕盈機身、軍規認證，以及強大效能受到許多商務人士喜愛的LG gram筆電系列，宣布在台推出全新Style系列機種，擁有獨特的時尚炫彩外型及「隱藏式光導觸控板」，吸引對外觀設計有更高要求的使用者入手。

LG gram Style提供16吋與14吋兩種尺寸，延續LG gram 16:10的大螢幕極窄邊框設計，搭載OLED螢幕面板，鎖定時尚美型市場，時尚炫彩設計讓筆電在不同角度皆有不同閃耀光澤色彩，而隱藏式光導觸控板則是將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上完全隱藏，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光，兼顧美感與手感。

其中，16吋LG gram Style擁有120Hz高更新率及0.2ms(GtG)反應時間，加上DCI-P3 100%超廣色域，提供電影級超高精準度的鮮豔色彩，完全滿足商務、創作者與視聽娛樂需求者，且OLED螢幕支援IPS防眩光與低藍光護眼功能，並阻隔70%的有害藍光，長時間使用也不易眼睛疲勞。

效能上，LG gram Style搭載最新第13代Intel Core處理器，並通過Intel Evo認證，搭載雙Gen4 NVMe SSD及全新升級LPDDR5 6000MHz記憶體，更加滿足設計專業人士、自由創作者與電玩遊戲時的效能需求。

LG gram Style即日起於LG官方線上商城開放預購，3月31日前完成結帳可現折1,500元，新會員最高可享9.1折優惠。若想要搶先體驗LG gram Style炫彩魅力，本週末於松菸文創園區二號倉庫舉辦「LG gram Style 時尚特展」，完成現場指定任務就能獲得獨家精美好禮，數量有限送完為止。

LG gram Style時尚炫彩設計讓筆電在不同角度皆有不同閃耀光澤色彩。記者黃筱晴／攝影
LG gram Style時尚炫彩設計讓筆電在不同角度皆有不同閃耀光澤色彩。記者黃筱晴／攝影
隱藏式光導觸控板表面完全無接縫，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光。記者黃筱晴／攝影
隱藏式光導觸控板表面完全無接縫，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光。記者黃筱晴／攝影
LG gram Style即日起於LG官方線上商城開放預購，3月31日前完成結帳可現折1,500元。圖／LG提供
LG gram Style即日起於LG官方線上商城開放預購，3月31日前完成結帳可現折1,500元。圖／LG提供
3月26日於松菸二號倉庫舉辦「LG gram Style時尚特展」，絕美打卡牆等你拍，完成指定任務還能獲得精美好禮。圖／LG提供
3月26日於松菸二號倉庫舉辦「LG gram Style時尚特展」，絕美打卡牆等你拍，完成指定任務還能獲得精美好禮。圖／LG提供

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