炫彩外觀、隱藏式觸控板太美了！LG gram Style月底前官網預購現折1,500元

以超輕盈機身、軍規認證，以及強大效能受到許多商務人士喜愛的LG gram筆電系列，宣布在台推出全新Style系列機種，擁有獨特的時尚炫彩外型及「隱藏式光導觸控板」，吸引對外觀設計有更高要求的使用者入手。

LG gram Style提供16吋與14吋兩種尺寸，延續LG gram 16:10的大螢幕極窄邊框設計，搭載OLED螢幕面板，鎖定時尚美型市場，時尚炫彩設計讓筆電在不同角度皆有不同閃耀光澤色彩，而隱藏式光導觸控板則是將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上完全隱藏，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光，兼顧美感與手感。

其中，16吋LG gram Style擁有120Hz高更新率及0.2ms(GtG)反應時間，加上DCI-P3 100%超廣色域，提供電影級超高精準度的鮮豔色彩，完全滿足商務、創作者與視聽娛樂需求者，且OLED螢幕支援IPS防眩光與低藍光護眼功能，並阻隔70%的有害藍光，長時間使用也不易眼睛疲勞。

效能上，LG gram Style搭載最新第13代Intel Core處理器，並通過Intel Evo認證，搭載雙Gen4 NVMe SSD及全新升級LPDDR5 6000MHz記憶體，更加滿足設計專業人士、自由創作者與電玩遊戲時的效能需求。