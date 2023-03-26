酩悅香檳歡慶280週年 慕夏名作禮盒限量發行

法國酩悅香檳（Moët & Chandon）今年歡慶280週年里程碑，為讚頌這歷史性的一刻，這次特別以新藝術運動先驅阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）的原創作品為靈感，推出金屬材質限量慕夏名作外盒，展現酩悅香檳始終信仰的前衛精神。

身為新藝術運動領導者，慕夏的作品兼具優雅、自然與摩登風格，也是最早與酩悅香檳合作的藝術家之一。他的願景充分體現酩悅香檳的法式生活藝術。被譽為時代先驅的慕夏，更是戲劇海報畫家始祖，不僅如此，慕夏更將才華發揮於珠寶、包裝設計、室內設計、攝影及雕塑，在每個領域佔有一席之地。