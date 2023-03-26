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酩悅香檳歡慶280週年 慕夏名作禮盒限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酩悅香檳慕夏限量版禮盒，建議售價2,200元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酩悅香檳慕夏限量版禮盒，建議售價2,200元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國酩悅香檳（Moët & Chandon）今年歡慶280週年里程碑，為讚頌這歷史性的一刻，這次特別以新藝術運動先驅阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）的原創作品為靈感，推出金屬材質限量慕夏名作外盒，展現酩悅香檳始終信仰的前衛精神。

身為新藝術運動領導者，慕夏的作品兼具優雅、自然與摩登風格，也是最早與酩悅香檳合作的藝術家之一。他的願景充分體現酩悅香檳的法式生活藝術。被譽為時代先驅的慕夏，更是戲劇海報畫家始祖，不僅如此，慕夏更將才華發揮於珠寶、包裝設計、室內設計、攝影及雕塑，在每個領域佔有一席之地。

1899年酩悅香檳委託慕夏以品牌香檳及當地自然風光為題，為酩悅香檳酒莊創作一系列形象海報，畫作中女神身披唯美華服，手捧豐收葡萄，象徵大自然的慷慨禮讚。慕夏以自然的畫風與線條、暖調色彩和無侷限的自由稱著，傳遞法式生活享樂（Joie de vivre），呼應酩悅香檳的葡萄藤蔓和多樣化的餐點搭配。酩悅香檳慕夏限量版禮盒，重新演繹新藝術派畫家慕夏1899年作品，建議售價2,200 元，於全省指定葡萄酒及菸酒專賣店銷售。

歡慶酩悅香檳280週年，慕夏限量版禮盒重新演繹新藝術派畫家慕夏1899年作品。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歡慶酩悅香檳280週年，慕夏限量版禮盒重新演繹新藝術派畫家慕夏1899年作品。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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