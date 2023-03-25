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穿梭古今的新香港

聯合報／ 記者羅建怡／專題即時報導
太平山頂纜車換新裝。圖／港旅局提供
太平山頂纜車換新裝。圖／港旅局提供

疫情近3年，有些人形容生活被按下了暫停鍵，許多政策為了防疫而停擺；與台灣很近的香港，卻在疫後展現勃勃生機，或者公共空間、或是私人投資，甚至跨海而來的品牌都有新創舉，有增有減，遊走之間更添新鮮感。

●第6代山頂纜車 5大打卡點

旅行香港，必然對山頂纜車不陌生，第6代山頂纜車也在疫情期默默完工。逾百年的纜車去年8月以嶄新姿態迎賓，這項更新工程耗資7.99億港幣、修整約一年，除了更換列車動力、控制及信號系統、纜索、軌道外，也翻新了中環及山頂纜車總站，中環總站室內候車區擴建後可容納1,300人，候車時間將縮短超過7成，但票價也調漲為成人來回88港幣。

導覽員說，第6代山頂纜車有5大打卡點。其中最吸睛之作，就是位於中環纜車總站前的「無限之眼」雕塑，此為澳洲華裔藝術家李林迪的作品，高度逾10米，呈鵝卵形、如倒立的眼，青銅雕作中有上千小孔，白天透著點點光束，入夜閃閃如星群。

進入隧道般的廊道，則有動力及拖曳系統展示、多面影音牆，以及山頂纜車由1888年至2022年間的各式車廂、動力及運作系統的演變，從木造到金屬車廂，逾百年的纜車也以縮小近半的規格經典重現，除了濃厚的維多利亞時期風格外，第一列車廂還設有「總督保留席」，遊客可登車拍照，當一回總督大人。

還未搭上車，就先經過一場場的歷史洗禮，包括以「視差捲動」技術重現山頂纜車起源的影片，遊客有如親歷其境，穿越過去，重溫香港和山頂纜車一百多年的重要歷史時刻。

最後，進入「太平山的綠色寶藏」沉浸式展示幕牆，山頂上的野生動物、雀鳥及昆蟲穿梭林間，還可一覽太平山的日與夜。此外，帶隊的香港旅遊發展局台灣代表Vivian也自創新打卡趣味，因列車是斜角直上，站在車廂有如麥可傑克森大跳「顫慄舞步」，人人都能斜45度站立，頗有「笑」果。

達人的搭車之祕，還包括上山時優先選搭右側座位，可收維港之美；若想深度體驗山頂旅程，建議購買山頂纜車摩天套票，內含山頂纜車來回票、登上香港最高360度觀景台「摩天台428」欣賞維港醉人景緻。

●趣味時光留影館 穿梭時空

山頂除了美景美食、知名的「杜莎夫人蠟像館」，也有全港第一個大型自拍體驗館「趣味時光留影館」，掌握時下最夯的打卡熱潮，讓旅人有如穿梭時空，進入香港舊日時光，像是感受過去飛機在城中低空劃過的震撼、老戲院、體驗各行業人生，還可穿入光影世界、來到童話王國，或是走進花園裡的歐式大宅，館內共有22個場景，遊客如拍電影般穿梭時空，化身各種角色。

「趣味時光留影館」入場票價208港幣，3月底前可於KKday購買套票，300港幣包含纜車來回車票、「趣味時光留影館」門票，以及穿著維多利亞服飾及道具擺拍3小時，變裝拍照不限館內，是目前最優惠配套。

●618上海街 活化百年老建築

香港活化老建築的成功案例很多，包括旅客熟知的元創方PMQ、大館及藍屋等，因疫情關上國門的時刻，又有不少新項目登場。其一就是「618上海街」，這是旺角朗豪坊旁的百年唐樓群，活化後成了科技、文化、創意、新與舊激盪融會之地。

「618上海街」指的是上海街600號到626號之間、14幢建於戰前20年代與60年代的老唐樓，在快速運轉的現代香港中，斑駁褪色的外牆原顯得格格不入，被列為二級古蹟的老唐樓經過漫長的修復路，2019年底以「618上海街」的新名迎來新生。

保留下的13座圓形石柱，依稀可見過往產業更迭，主導活化計畫的市區重建局也設計了「618上海街時光之旅」，只要找到隱於各處的QR Code，跟著指引轉向昔日商鋪，瞬間鋪面就像穿越時光隧道而來，木拱門、老招牌，旅人竟奇妙地出現在虛擬的歷史場景中。

重建局表示，復刻過往的AR體驗共有6處，包括單車行、涼茶鋪等，在互動體驗中「進入」老香港，虛擬實景感受歷史況味。

封印的內部也被重新開啟，樓高5層，有18家文青商鋪、古著、雜貨、餐飲等店家，位於3樓的「銀の文房具」，展示當地舊物收藏家鍾燕齊（Joel）的收藏，全然是老香港的兒時憶趣，文具、童玩、雜貨，琳瑯滿目，店家說粗估至少有100萬件，且所有商品「只分享，不販售」，他要展現80年代以前、沒有電腦的年代，事物皆以手工為主，以老物件展現香港歷史。

「銀の文房具」對面是「阿銀冰室」，同樣懷舊風格，「阿銀」則是主人的愛貓之名，販售所得也將捐作「救貓基金」。

618上海街：香港旺角上海街618號，營業時間為11:00~21:00。

●中環街市 探索香港歷史門戶

另一棟香港三級歷史建築、逾80年歷史、同樣見證著香港時代變遷的「中環街市」，從2003年閒置至2021年8月，其中經18年的翻新重建、再度開門。經過活化後的中環街市大樓，除了是連繫鄰里的聚點，也提供不同類型的工作坊、餐飲、零售及各種體驗活動，很適合旅客走賞。

目前進駐的店家超過70間，其中有13個具特色而保留的街市檔口，主要出租給香港老字號品牌營運，由他們承傳香港傳統店鋪，使中環街市成為探索香港歷史的門戶。

中環街市始建於1842年，現在所見為1939年落成的第4代建築。樓高3層，過去是大型市場，有趣的是街市仍保留部分原有的設計，像是經典的水磨石主樓梯和13個水磨石攤檔，分別售賣魚鮮家禽、牛羊蔬果等，同時也保留了攤檔設計，如古攤檔號碼、名字及標記等，還有昔時擺放蔬果略往前傾的的水泥層架、肉攤掛肉的鐵鉤、魚鋪後方大型水池養活魚鮮等建築特色。

街市開門後，最熱門的打卡景點莫過「水磨石主樓梯」，是保留度最高的原有設計，寬闊細級的樓梯、分列上與下行兩道，方便上下貨，大面玻璃透出自然光束，既柔和又充滿時代感，是打卡必到的熱點之一。

此外，街市的復古紅燈也是吸睛焦點，這是仿照過去街市販賣雞蛋的攤鋪必放、具有本土特色的紅膠燈，用來打照雞蛋鮮度，中環街市在地下入口以放大版的傳統「雞蛋燈」組成大圓形的裝置藝術，傳統的紅色和新潮的黑色相對映，頗有逸趣。

中環街市活化改建時，也保留了井字型的中庭空間，小庭園般的設計，可以打卡、休憩，偶爾也變身成為街頭表演場地或大型活動空間。新進駐的商戶也多有各自理念，像是環保購物、天然麵包、純素甜品、老香港市集、手工醬料以及手作耳環小物等。

中環街市：中環皇后大道中93號，營業時間為10:00~22:00

旅客可在「趣味時光留影館」換裝，於山頂各景點拍照打卡。圖／趣味時光留影館提供
旅客可在「趣味時光留影館」換裝，於山頂各景點拍照打卡。圖／趣味時光留影館提供
太平山頂纜車換新裝。圖／港旅局提供
太平山頂纜車換新裝。圖／港旅局提供
山頂纜車改裝後的第一個吸睛焦點：「無限之眼」雕塑。記者羅建怡／攝影
山頂纜車改裝後的第一個吸睛焦點：「無限之眼」雕塑。記者羅建怡／攝影
趣味時光留影館專為打卡設計。記者羅建怡／攝影
趣味時光留影館專為打卡設計。記者羅建怡／攝影
618上海街「銀の文房具」所有老商品只展不賣。記者羅建怡／攝影
618上海街「銀の文房具」所有老商品只展不賣。記者羅建怡／攝影
趣味時光留影館專為打卡設計。記者羅建怡／攝影
趣味時光留影館專為打卡設計。記者羅建怡／攝影
昔日肉舖的掛鉤依然保留，為安全，特意裹上白手套。記者羅建怡／攝影
昔日肉舖的掛鉤依然保留，為安全，特意裹上白手套。記者羅建怡／攝影
中環街市最吸睛的打卡點之一。記者羅建怡／攝影
中環街市最吸睛的打卡點之一。記者羅建怡／攝影
中環街市將昔日常見的雞蛋燈，化身裝置藝術。記者羅建怡／攝影
中環街市將昔日常見的雞蛋燈，化身裝置藝術。記者羅建怡／攝影
塵封已久的中環街市，終於重新開門，捎來新香港的風情，也還原歷史與傳統精神。圖／中環街市提供
塵封已久的中環街市，終於重新開門，捎來新香港的風情，也還原歷史與傳統精神。圖／中環街市提供
老米行原味重現。記者羅建怡／攝影
老米行原味重現。記者羅建怡／攝影
太平山纜車內裝變寬敞、更舒適。記者羅建怡／攝影
太平山纜車內裝變寬敞、更舒適。記者羅建怡／攝影
618上海街古今相融，很有特色。記者羅建怡／攝影
618上海街古今相融，很有特色。記者羅建怡／攝影
復古纜車車廂第一節的第一個座位，為昔日總督專用。記者羅建怡／攝影
復古纜車車廂第一節的第一個座位，為昔日總督專用。記者羅建怡／攝影

香港 纜車 上海

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