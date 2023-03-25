疫情近3年，有些人形容生活被按下了暫停鍵，許多政策為了防疫而停擺；與台灣很近的香港，卻在疫後展現勃勃生機，或者公共空間、或是私人投資，甚至跨海而來的品牌都有新創舉，有增有減，遊走之間更添新鮮感。

●第6代山頂纜車 5大打卡點

旅行香港，必然對山頂纜車不陌生，第6代山頂纜車也在疫情期默默完工。逾百年的纜車去年8月以嶄新姿態迎賓，這項更新工程耗資7.99億港幣、修整約一年，除了更換列車動力、控制及信號系統、纜索、軌道外，也翻新了中環及山頂纜車總站，中環總站室內候車區擴建後可容納1,300人，候車時間將縮短超過7成，但票價也調漲為成人來回88港幣。

導覽員說，第6代山頂纜車有5大打卡點。其中最吸睛之作，就是位於中環纜車總站前的「無限之眼」雕塑，此為澳洲華裔藝術家李林迪的作品，高度逾10米，呈鵝卵形、如倒立的眼，青銅雕作中有上千小孔，白天透著點點光束，入夜閃閃如星群。

進入隧道般的廊道，則有動力及拖曳系統展示、多面影音牆，以及山頂纜車由1888年至2022年間的各式車廂、動力及運作系統的演變，從木造到金屬車廂，逾百年的纜車也以縮小近半的規格經典重現，除了濃厚的維多利亞時期風格外，第一列車廂還設有「總督保留席」，遊客可登車拍照，當一回總督大人。

還未搭上車，就先經過一場場的歷史洗禮，包括以「視差捲動」技術重現山頂纜車起源的影片，遊客有如親歷其境，穿越過去，重溫香港和山頂纜車一百多年的重要歷史時刻。

最後，進入「太平山的綠色寶藏」沉浸式展示幕牆，山頂上的野生動物、雀鳥及昆蟲穿梭林間，還可一覽太平山的日與夜。此外，帶隊的香港旅遊發展局台灣代表Vivian也自創新打卡趣味，因列車是斜角直上，站在車廂有如麥可傑克森大跳「顫慄舞步」，人人都能斜45度站立，頗有「笑」果。

達人的搭車之祕，還包括上山時優先選搭右側座位，可收維港之美；若想深度體驗山頂旅程，建議購買山頂纜車摩天套票，內含山頂纜車來回票、登上香港最高360度觀景台「摩天台428」欣賞維港醉人景緻。

●趣味時光留影館 穿梭時空

山頂除了美景美食、知名的「杜莎夫人蠟像館」，也有全港第一個大型自拍體驗館「趣味時光留影館」，掌握時下最夯的打卡熱潮，讓旅人有如穿梭時空，進入香港舊日時光，像是感受過去飛機在城中低空劃過的震撼、老戲院、體驗各行業人生，還可穿入光影世界、來到童話王國，或是走進花園裡的歐式大宅，館內共有22個場景，遊客如拍電影般穿梭時空，化身各種角色。

「趣味時光留影館」入場票價208港幣，3月底前可於KKday購買套票，300港幣包含纜車來回車票、「趣味時光留影館」門票，以及穿著維多利亞服飾及道具擺拍3小時，變裝拍照不限館內，是目前最優惠配套。

●618上海街 活化百年老建築

香港活化老建築的成功案例很多，包括旅客熟知的元創方PMQ、大館及藍屋等，因疫情關上國門的時刻，又有不少新項目登場。其一就是「618上海街」，這是旺角朗豪坊旁的百年唐樓群，活化後成了科技、文化、創意、新與舊激盪融會之地。

「618上海街」指的是上海街600號到626號之間、14幢建於戰前20年代與60年代的老唐樓，在快速運轉的現代香港中，斑駁褪色的外牆原顯得格格不入，被列為二級古蹟的老唐樓經過漫長的修復路，2019年底以「618上海街」的新名迎來新生。

保留下的13座圓形石柱，依稀可見過往產業更迭，主導活化計畫的市區重建局也設計了「618上海街時光之旅」，只要找到隱於各處的QR Code，跟著指引轉向昔日商鋪，瞬間鋪面就像穿越時光隧道而來，木拱門、老招牌，旅人竟奇妙地出現在虛擬的歷史場景中。

重建局表示，復刻過往的AR體驗共有6處，包括單車行、涼茶鋪等，在互動體驗中「進入」老香港，虛擬實景感受歷史況味。

封印的內部也被重新開啟，樓高5層，有18家文青商鋪、古著、雜貨、餐飲等店家，位於3樓的「銀の文房具」，展示當地舊物收藏家鍾燕齊（Joel）的收藏，全然是老香港的兒時憶趣，文具、童玩、雜貨，琳瑯滿目，店家說粗估至少有100萬件，且所有商品「只分享，不販售」，他要展現80年代以前、沒有電腦的年代，事物皆以手工為主，以老物件展現香港歷史。

「銀の文房具」對面是「阿銀冰室」，同樣懷舊風格，「阿銀」則是主人的愛貓之名，販售所得也將捐作「救貓基金」。

618上海街：香港旺角上海街618號，營業時間為11:00~21:00。

●中環街市 探索香港歷史門戶

另一棟香港三級歷史建築、逾80年歷史、同樣見證著香港時代變遷的「中環街市」，從2003年閒置至2021年8月，其中經18年的翻新重建、再度開門。經過活化後的中環街市大樓，除了是連繫鄰里的聚點，也提供不同類型的工作坊、餐飲、零售及各種體驗活動，很適合旅客走賞。

目前進駐的店家超過70間，其中有13個具特色而保留的街市檔口，主要出租給香港老字號品牌營運，由他們承傳香港傳統店鋪，使中環街市成為探索香港歷史的門戶。

中環街市始建於1842年，現在所見為1939年落成的第4代建築。樓高3層，過去是大型市場，有趣的是街市仍保留部分原有的設計，像是經典的水磨石主樓梯和13個水磨石攤檔，分別售賣魚鮮家禽、牛羊蔬果等，同時也保留了攤檔設計，如古攤檔號碼、名字及標記等，還有昔時擺放蔬果略往前傾的的水泥層架、肉攤掛肉的鐵鉤、魚鋪後方大型水池養活魚鮮等建築特色。

街市開門後，最熱門的打卡景點莫過「水磨石主樓梯」，是保留度最高的原有設計，寬闊細級的樓梯、分列上與下行兩道，方便上下貨，大面玻璃透出自然光束，既柔和又充滿時代感，是打卡必到的熱點之一。

此外，街市的復古紅燈也是吸睛焦點，這是仿照過去街市販賣雞蛋的攤鋪必放、具有本土特色的紅膠燈，用來打照雞蛋鮮度，中環街市在地下入口以放大版的傳統「雞蛋燈」組成大圓形的裝置藝術，傳統的紅色和新潮的黑色相對映，頗有逸趣。

中環街市活化改建時，也保留了井字型的中庭空間，小庭園般的設計，可以打卡、休憩，偶爾也變身成為街頭表演場地或大型活動空間。新進駐的商戶也多有各自理念，像是環保購物、天然麵包、純素甜品、老香港市集、手工醬料以及手作耳環小物等。