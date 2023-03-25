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台北時裝周AW23 6品牌 x 8台灣紡織廠 倡議永續未來
台北時裝周AW 23在3月24日（五）晚間於松菸文創園區舉辦了「永續時尚」主題秀（Taipei Sustainable Collection），透過實際媒合多個服裝品牌與台灣紡織廠的合作，嘗試找到風格、創新、永續的聯集可能。
參與本季「永續時尚」主題秀的服裝品牌，包含DYCTEAM與「福懋興業」再度合作，運用獨特的「丹寧緹花」和「機能性素材」，呈現高實穿的街頭設計感；WEAVISM織本主義則大膽發揮想像力，運用宏遠興業的回收寶特瓶環保布料、回收工廠下腳料的環保回收棉打造出昆蟲的擬態關節及翅膀，並力行減少石化產品的使用以延緩全球暖化危機。
去年10月參加「New Breed新生代品牌秀」的PCES則選擇了「力鵬」的CRZ布料：將廢料再製為紗線；SYZYGY則是與「旭寬企業」和「宜新實業」合作，利用環保紗三明治布料與彈性麻花雙色雙面布料，呈現了細膩色彩與質感；而前進紐約時裝周的oqLiq則和新光紡織、集盛實業合作，以厚實且硬挺的布料呈現，重新定義戶外機能的輪廓細節。
而整個台北時裝周還將舉辦3場校際展演、4場新銳品牌秀、7場品牌秀，並歡迎一般民眾也收看台北時裝周youtube或官方網站直播，感受本地時裝品牌與設計師的年度創意成果。
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