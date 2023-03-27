音樂劇「小王子」韓國演出大受好評 4月於空總劇場盛大開演

C MUSICAL與HJ CULTURE、聯合數位文創合作的音樂劇「小王子」，去年由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠等演員輪番上陣演出，首演後得到觀眾熱烈迴響、好評不斷。今年三月C MUSICAL帶中文版「小王子」回到首爾的娘家，與韓國團隊雙向交流，不僅演出受到韓國觀眾的喜愛，整體演出也更加進化，今年的台北演出更是加入了音樂劇界新星「鍾政均、林品翰」讓作品持續發酵，也即將在4/1於臺北「PLAY ground 空總劇場」與大家見面。

音樂劇「小王子」即將在4/1於臺北「PLAY ground 空總劇場」與大家見面。圖／C MUSICAL提供

在文化部協力下，前身是空軍文化總部的中正堂，4月起由PLAYground南村劇場團隊進駐，將禮堂轉化為「PLAYground空總劇場」，場館不僅保有時代特色，也搖身一變成為推動長銷演出的劇場基地，作為表演藝術與文化創新兼具的文化實驗場。而C MUSICAL的音樂劇「小王子」即是首檔解鎖空總劇場的作品，將在4/1至5/7進行為期六週36場次的演出。