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草包當道？TOD'S春夏草編正夯 女裝強勢回歸微風獨賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD’S本季以Shapes of Italy、Italian Flair為主題，以建築、大自然景觀與當代風格線條，結合夏季義大利的景緻配色，帶來男女裝全新推薦單品。圖／TOD'S提供（合成圖）
TOD’S本季以Shapes of Italy、Italian Flair為主題，以建築、大自然景觀與當代風格線條，結合夏季義大利的景緻配色，帶來男女裝全新推薦單品。圖／TOD'S提供（合成圖）

帶有地中海度假風格的義大利時尚，總能與日常巧妙結合。TOD’S 2023春夏分別以Shapes of Italy、Italian Flair為主題，並透過建築、大自然景觀與當代風格線條，令人聯想到夏季義大利景緻的和諧配色，帶來男女裝全新單品。

新一季TOD’S以本格的精湛工藝為基礎結合當代優雅風格，獻上盛夏必備涼拖鞋、草編系列，以及各式皮革包款與鞋履。男裝以盛夏托斯卡尼的豔陽與陰影對比為靈感，並將大地的褐色、岩石米色融入設計；其中綴以橡膠豆豆的TOD’S 1T運動鞋帶來全針織材質，透氣好穿，而草編的T Timeless包、托特包則訴諸自然材質，展現愜意的度假風格。

於此同時，除了精緻的鞋履包款，TOD’S女裝也在本季強勢回歸，新品包含風衣、針織上衣、連帽外套、長褲，以實穿為本質、兼容於義大利愜意的休閒度假風格，並將在TOD’S台北微風廣場旗艦店獨家販售。春夏重點單品像是拼接上皮革的寬肩風衣外套與高腰褲，同時新時代女性的自信特質則將男裝中的絲質襯衫、西裝褲搭配針織腰封，巧手轉譯。

不容錯過的還有一顆黛安娜王妃曾使用的Di Bag在本季大幅蛻變：包款以人手編織，獨一無二，透過無接縫編織技法，結合皮革邊條、皮片及襯裡再以雷射切割，柔軟而搶眼；此外經典的豆豆鞋則結合拼接絲緞與彈性鞋口設計，將城市街道變成芭蕾舞台或伸展台，輕快開步。

T Timeless草編肩背包，53,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless草編肩背包，53,900元。圖／TOD'S提供
絲質亮面襯衫、長風衣與類腰封設計，將男裝的紳士風格在女裝語彙中自信轉譯。圖／TOD'S提供
絲質亮面襯衫、長風衣與類腰封設計，將男裝的紳士風格在女裝語彙中自信轉譯。圖／TOD'S提供
粉裸色編織款Di Bag，14萬4,900元。圖／TOD'S提供
粉裸色編織款Di Bag，14萬4,900元。圖／TOD'S提供
1T棕色皮革拼接休閒鞋，28,100元。圖／TOD'S提供
1T棕色皮革拼接休閒鞋，28,100元。圖／TOD'S提供
白色皮革芭蕾舞鞋，26,900元。圖／TOD'S提供
白色皮革芭蕾舞鞋，26,900元。圖／TOD'S提供

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