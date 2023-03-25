根本是手上的小鋼砲！百年靈、芝柏打造動感綠色時光

蔥鬱的綠色總給人森林、生機的聯想，同時也成近年高級鐘表領域的愛用色，例如近日便有百年靈（Breitling）、芝柏（Girard Perregaux）先後以綠色為視覺，帶來兩款動感十足的限量賽車表款。

二度與英國豪華車廠Aston Martin合作的芝柏，聯名款帶來Laureator桂冠的42與38毫米兩種尺寸。同樣沿用英國經典的賽車綠（Racing Green）為色彩，並結合Aston Martin初代車廠Logo的AM紋飾面盤，但在表殼與表帶換上科技感十足的現代陶瓷與GP01800-2165與GP0300-2166自動上鍊機芯，並可在透明、印有Aston Martin雙翼Logo的藍寶石水晶玻璃中一窺、蓄勢待發，各限量388與188只。

百年靈的Top Time B01 Ford Mustang腕表則是與美式經典肌肉跑車福特（Ford）的Mustang車款聯名，不僅面盤的六點鐘方向有著野馬奔騰圖案，背面底蓋同樣有著明顯的野馬圖騰，並使用品牌自製、B01瑞士天文台認證自動上鍊機芯，更有著精緻的打磨修飾細節，同樣採限量生產。