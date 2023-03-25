銷日鳳梨薰蒸比率仍高 農糧署開會：促做好田間管理和清潔

鳳梨外銷季早已開跑，但目前台灣輸日鳳梨仍問題不少，薰蒸比率居高不下，根據日本海關統計，今年3月至今我國外銷鳳梨外銷70櫃（海運），薰蒸25櫃，薰蒸比率35%；農委會農糧署昨召開會議，會中也要求業者要加強清潔，農民做好田間管理；同時，因應4月份的鳳梨盛產季節，農糧署已經啟動國內的促銷及加工。

去年即傳出薰蒸比率過高問題，最多時曾達到五成，平均達三成；農糧署在鳳梨外銷開跑前，多次召開會議，原先希望今年可改善，降低一到兩成薰蒸率，因薰蒸過後，會影響保鮮，減少儲貨壽命以及上架時間，賣相也會比較差；但目前看來仍未改善。

而農委會兩周前，也針對國內的鳳梨產銷策略聯盟的業者提出示警，說明根據接獲日本市場情報，因為鳳梨到貨量太高，通路來不及即時銷售，現在已陸續出現低價拋售清庫存的狀況，國內業者注意出貨規畫，切勿過於集中過量出貨，避免重蹈去年覆轍，發生銷售過久致果實品質不佳，影響台灣鳳梨聲譽和後續市場採購意願。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，昨有召開鳳梨產業的精進檢討會議，要求業者須注意，主要是強調要鳳梨加強集貨場的清潔，同時要加強用噴槍，另外農民也要做好田間管理，對於蛾類的防治也需要加強輔導；至於外銷日本鳳梨薰蒸比例過高，確實有這情形，但他認為慢慢會比較好。

姚志旺表示，今年鳳梨產量約37萬公噸，和過去差不多，因為去年鳳梨價格不錯，因此今年產期往前，但2月份又遇到多次寒流，當時的鳳梨較酸，3月天氣慢慢變好，鳳梨品質也會比較穩定，而鳳梨由4月開始「大出（盛產期）」，為了因應集中大量的鳳梨生產，農糧署已經啟動國內產銷調節措施，包括加強國內促銷活動，以及開始加工製作果乾以及果汁。