把雷射當科技畫筆 這手表機芯倒著看、更精彩！
手表方寸之間的毫米空間，常成為古代工匠的巧手技藝展現，例如運用琺瑯、彩漆，以抽象或具象的圖案示人，因而將山水、紋樣、景致盡收眼廉。而現在，來自德國的格拉蘇蒂（Glashütte Original）找到了新的「畫作」形式。
透過正反機芯為畫布、雷射雕刻為科技畫筆，PanoInverse Limited Edition偏心機芯倒置腕表的Calibre 66-12手動上鍊機械機芯赫然重現了一幅具有3D立體視感的俯瞰圖：井然有序的建築捷比鱗次，搭配上機芯的寶石套筒、建築上的廣告文案、K金套筒、藍鋼螺絲與波紋打磨修飾、呈現出理性、工業風格的城市理想國。
之所以選擇城市街景有其原因：正因為城市輪廓象徵了人類文明、技術與現代化的願景，一如德國身為全世界最重要工業國家在高級汽車、自動化生產的自我嚴謹要求、最終帶來了關於美好生活的極致享受。
42毫米鉑金表殼內運用的Calibre 66-12手動上鍊機芯，同時還是一枚「倒置」機芯：動力儲存、雙鵝頸微調裝置、游絲擺輪等原本安放於機芯背面的元素被逆轉為正面顯示，同時包含五方位調校（Adjusted to Five Positions）、使用31顆人工寶石（Thirty-One Jewels）等機芯特色字樣，也悄然化為建築上的廣告看板、唯妙唯肖。
表款具備偏心式時間、小秒針、41小時動力儲存顯示，全球限量50只，價格店洽。
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