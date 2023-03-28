指尖藝術小心踩雷 美甲施作最怕「這些」！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「美甲地雷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大地雷美甲經驗。

美甲是許多女生喜愛的美容項目之一，透過手部保養、凝膠上色等步驟，創造出整齊、美觀的指甲，對於有咬指甲習慣、或是留不長指甲的人來說，也可透過相關服務將手部保養得更好看，因而受到不少人青睞。然而，也有不少網友抱怨自己經常遇到千奇百怪的地雷服務，哀嘆彷彿是花錢找罪受，就讓我們來看看大家認為最不能忍受的美甲地雷有哪些吧！

網怨美甲「維持度不夠」超燒錢 與美甲師的溝通很重要 TOP5美甲地雷 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 維持度不夠

做一次美甲平均約可維持四到六週，每次動輒花費上千元，因此若有固定做美甲的習慣，每個月會增加一筆不小的固定開銷，甚至有網友自嘲花費平均算下來，十片指甲比信義區的地價還要貴，對此，「維持度」便是美甲服務地雷中最受關注的焦點。有網友分享自己的踩雷經驗，氣憤表示在一次找美甲師做完指甲後「很喜歡這次做的款式，也有特別小心，結果隔天下午發現右手有三指都破損」，吸引眾多美甲愛好者的同情安慰。

NO2. 美甲師態度不佳

除了漂亮的作品外，過程中與美甲師的互動也是整體體驗的一環，因此對某些顧客來說，美甲師溝通時的「態度」也是評估體驗感受的重要標準之一。網路上有許多文章在討論態度欠佳的美甲師，有人留言分享「遇過那種當下什麼都不說，事後公開發問答文靠北的」，莫名其妙就被當成奧客公審的經驗令網友感到十分不快，引起廣大共鳴認為不管在施作前、中、後都應該要好好溝通才對。

NO3. 溢膠

「溢膠」指的是施作時因操作不當而塗到指甲旁的肉或是指縫中的狀況，不只影響美觀，也會為了將沒有塗好的部分擦掉重新上色而延長施作時間，是許多人在美甲中最不想碰到的情況。除此之外，溢出的膠在照光後若依然有殘留，做完美甲後幾天生活也會有些許不適感，因此也成為網友熱議的地雷之一。

NO4. 指甲發霉

「指甲發霉」主要是因為美甲過程中美甲師操作不適當、或是平時保養習慣不佳，使凝膠與指甲間產生空隙，而讓水氣在洗澡時滲透進去，若情況嚴重，時間久了甚至容易發霉，隨之而來的困擾還有指甲變脆弱、變醜等，因此有網友說道「發霉建議休息(暫停美甲一段時間)，不然會更嚴重」，表示其實發霉並不是大問題，但出現此情況還是先讓指甲休息一下，讓其有時間恢復到正常狀態。

NO5. 假徵手模真打廣告

在討論區中時常出現徵求免費手模的貼文，然而有網友分享自己的經驗表示許多雖然寫著免費，但實際上會收取較高昂的材料費或是卸甲費，讓人不禁感嘆根本是「把材料費轉嫁到卸甲上」，因此紛紛互相提醒要特別注意徵求模特類型的文章，以免吃虧。 美甲需要注意的小地方很多，根據每個人的情況也可能需注意不同的地方，在看完網友們的討論後，你是不是也心有戚戚焉呢？如果真的踩到地雷，最好還是盡快與施作的美甲師溝通，以免留下遺憾或傷到指甲的健康。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「美甲地雷」相關討論則數。觀測期間：2022/03/01~2023/03/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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