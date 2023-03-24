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楊祐寧裡面沒穿開深V 陳庭妮胸前鏤空性感秀FERRAGAMO

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女款藍色ELINA高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供
女款藍色ELINA高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供

去年9月米蘭時裝周，FERRAGAMO發表由新任創意總監Maximilian Davis創作的首個系列，在Portrait Milan飯店中庭鋪滿紅沙的舞台上揭開品牌的新篇章。令人引頸期盼的系列精選前導作品，已率先於11月於台北101專賣店搶先快閃曝光。今（3月24）日，FERRAGAMO將米蘭秀場的紅沙重現於台北MoNTUE北師美術館，楊祐寧、陳庭妮、李沐與范少勳四大影星難得同步現身展演設計摩登又高雅的2023春夏系列。

楊祐寧身穿剪裁精準的西裝，外套內沒有內搭，若隱若現的肌膚展現男性的風流性感，一出場即成為焦點。他表示身材無法抱佛腳，這尺度對他來說並不稀奇，很適合參加頒獎典禮。陳庭妮則以胸口有鏤空的性感平口短洋裝搭配合身剪裁長褲，手上拎著超小手拿包的她分享拎「裝可愛小包」出門的秘訣，就是要有體貼男伴幫忙拎東西。

身穿沙色三件式風衣套裝登場的范少勳說本季服裝都很有電影感，他穿起來自覺有點神秘的氣息，好像偵探；他也透露自己當了爸爸之後，要幫忙育兒，因此穿搭一切以舒適方便為主。新生代金馬新人李沐穿剪裁俐落的純白連身短裙搭配水藍色ELINA造型跟鞋與同色系WANDA手提包，氣質空靈，展現全新FERRAGAMO的年輕活力。

現場紅色細沙堆積而成的沙丘，壯觀而綿延，將品牌重新定調的「FERRAGAMO紅」融入大型藝術裝置，宛如電影場景般洋溢超現實美感。創意總監Maximilian Davis也回溯品牌創辦人與好萊塢明星的深厚淵源，將1960年代「新好萊塢」的優雅風華融入本季的設計中，以其擅長的立體剪裁注入靈動感。女裝有以絲巾為靈感的方正輪廓，穿起來垂墜飄逸如女神。男裝則以品牌著名的皮革工藝打造，裝飾連帽、抽繩等現代人習慣穿著的運動元素，更顯年輕活潑。

多款配件也結合品牌歷史經典元素。1988年WANDA包，經過Maximilian都會洗鍊線條的重新詮釋，呈現有長有短、材質色調有別以往的全新氣質。Cut-Out鏤空包同樣來自1988年的檔案資料，新作除了鏤空挖洞的部分更為簡練，流暢的整體線條還可見於本季的金屬配飾，也呼應秀場沙丘的曲線。由Maximilian全新創作的PRISMA包款，立體拼接包身呼應服裝剪裁，別緻的扣環則以復古打火機為靈感，側面還暗藏Gancio的圖案巧思。

以鞋履起家的FERRAGAMO，本季話題之作是以經典Gancio符碼為鞋跟造型的ELINA跟鞋，以藝術線條重新詮釋品牌經典符碼和諧對稱的外型結構，同時採用纖細麂皮繫帶及超薄加襯方型鞋頭。另一款秀上出現的魚骨細帶涼鞋，則是重新詮釋品牌專利的設計，以彈性絲線取代以往的釣魚線，可以往勾變化新的穿法。

男款白色運動鞋，30,500元。圖／FERRAGAMO提供
男款白色運動鞋，30,500元。圖／FERRAGAMO提供
女款卡其色羅緞穆勒鞋，28,900元。圖／FERRAGAMO提供
女款卡其色羅緞穆勒鞋，28,900元。圖／FERRAGAMO提供
楊祐寧出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
楊祐寧出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
女款黑色夾腳涼鞋，30,900元。圖／FERRAGAMO提供
女款黑色夾腳涼鞋，30,900元。圖／FERRAGAMO提供
日落夕陽橘色手鐲晚宴包。圖／FERRAGAMO提供
日落夕陽橘色手鐲晚宴包。圖／FERRAGAMO提供
范少勳、李沐出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
范少勳、李沐出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
范少勳、陳庭妮、楊祐寧出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
范少勳、陳庭妮、楊祐寧出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
男士黑色雙層腰包，25,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士黑色雙層腰包，25,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士紅黑Cut-Out托特包，97,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士紅黑Cut-Out托特包，97,900元。圖／FERRAGAMO提供
范少勳出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
范少勳出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
男士夕陽暈染托特包，97,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士夕陽暈染托特包，97,900元。圖／FERRAGAMO提供
女款黑色魚骨細帶涼鞋，37,900元。圖／FERRAGAMO提供
女款黑色魚骨細帶涼鞋，37,900元。圖／FERRAGAMO提供
男款卡其色LOGO鞋底運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
男款卡其色LOGO鞋底運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
藍色TOP HANDLE包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
藍色TOP HANDLE包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
陳庭妮出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
陳庭妮出席FERRAGAMO 2023春夏系列發表。記者孫曼／攝影
女款紅色方頭涼鞋，28,500元。圖／FERRAGAMO提供
女款紅色方頭涼鞋，28,500元。圖／FERRAGAMO提供
紅黑鱷魚皮長版WANDA包。圖／FERRAGAMO提供
紅黑鱷魚皮長版WANDA包。圖／FERRAGAMO提供

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