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好萊塢大卡女星將現身！蕭邦預告表展星光亮點原來是她

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
茱莉亞羅勃茲將在Watches & Wonders表展首日現身蕭邦展間，同時再度強化、宣傳蕭邦在可持續性、永續珠寶上的努力。圖／翻攝自 IG @ Chopard（合成圖）
茱莉亞羅勃茲將在Watches & Wonders表展首日現身蕭邦展間，同時再度強化、宣傳蕭邦在可持續性、永續珠寶上的努力。圖／翻攝自 IG @ Chopard（合成圖）

2023年最大的鐘表精品展會Watches & Wonders鐘表與奇蹟表展，將在下周一3月27日於日內瓦實體舉辦。今日參展品牌之一的蕭邦（Chopard）宣布，將邀請好萊塢巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）親臨現場，並為表展的宣傳、悄然開跑。

2023年的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展是年度首個、也是最大高級鐘表展會，將包含以歷峯集團（Richemont Group）旗下品牌如伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constnatin）、沛納海（PANERAI）、萬國表（IWC）...為主，結合勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor）等品牌，全數合計近50參展品牌，也是疫情以來最大規模與影響力的實體表展。

蕭邦今日宣布，瑞士時間3月27日（一）的中午，品牌形象大使、茱莉亞羅勃茲將前往蕭邦展間，並與品牌聯合總裁Caroline與Karl-Friedrich Scheufele會合，除了宣傳茱莉亞羅勃茲新電影與配戴的珠寶，同時也將再度強化、宣傳蕭邦在可持續性、永續珠寶上的努力：例如品牌自2018年以來使用100%符合道德規範的黃金以生產珠寶、表款，更有像是與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）合作、建立具公平認證的黃金供應鏈，以及去年曾加入抵制、停止向俄羅斯採購鑽石。

而除了茱莉亞羅勃茲身為蕭邦的品牌大使，其他像是積家（Jaeger-LeCoultre）也擁有亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等品牌代言人，而韓星孔曉振則長期與伯爵（PIAGET）維持良好關係並在去年成為品牌大使。在下周一開展的鐘表與奇蹟Watches & Wonders展會中，將會有哪位好萊塢或亞洲大牌明星親臨？且讓時間給出答案、拭目以待。

茱莉亞羅勃茲將在下周一現身日內瓦表展，令人格外期待。圖／翻攝自 IG @ Chopard
茱莉亞羅勃茲將在下周一現身日內瓦表展，令人格外期待。圖／翻攝自 IG @ Chopard
身為伯爵品牌大使的孔曉振，始終帶給人明亮、歡樂的印象。圖／PIAGET提供
身為伯爵品牌大使的孔曉振，始終帶給人明亮、歡樂的印象。圖／PIAGET提供
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在為積家拍攝的影片Walk into the Dawn中，以其芭蕾舞才華、展現珠寶表如流星般的閃耀瞬間。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在為積家拍攝的影片Walk into the Dawn中，以其芭蕾舞才華、展現珠寶表如流星般的閃耀瞬間。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）

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