好萊塢大卡女星將現身！蕭邦預告表展星光亮點原來是她

2023年最大的鐘表精品展會Watches & Wonders鐘表與奇蹟表展，將在下周一3月27日於日內瓦實體舉辦。今日參展品牌之一的蕭邦（Chopard）宣布，將邀請好萊塢巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）親臨現場，並為表展的宣傳、悄然開跑。

2023年的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展是年度首個、也是最大高級鐘表展會，將包含以歷峯集團（Richemont Group）旗下品牌如伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constnatin）、沛納海（PANERAI）、萬國表（IWC）...為主，結合勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor）等品牌，全數合計近50參展品牌，也是疫情以來最大規模與影響力的實體表展。

蕭邦今日宣布，瑞士時間3月27日（一）的中午，品牌形象大使、茱莉亞羅勃茲將前往蕭邦展間，並與品牌聯合總裁Caroline與Karl-Friedrich Scheufele會合，除了宣傳茱莉亞羅勃茲新電影與配戴的珠寶，同時也將再度強化、宣傳蕭邦在可持續性、永續珠寶上的努力：例如品牌自2018年以來使用100%符合道德規範的黃金以生產珠寶、表款，更有像是與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）合作、建立具公平認證的黃金供應鏈，以及去年曾加入抵制、停止向俄羅斯採購鑽石。