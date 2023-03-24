劉亦菲也加入寶格麗家族！期待同框舒淇、LISA三美競豔
LVMH集團旗下的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI），宣布大陸女星劉亦菲加入寶格麗家族，成為全球品牌大使，成為BLACKPIN「人間芭比」LISA的「學妹」。寶格麗中國大陸的代言人已經有舒淇、鍾楚曦、楊洋等人，還有品牌形象大使趙露思，涵蓋不同世代的明星男女，可以說是陣容堅強。劉亦菲與寶格麗結緣已久，正值寶格麗歡慶Serpenti 75週年之際，在全新發佈的形象照中，劉亦菲完美演繹了這個蛇形珠寶系列的作品，項鍊、戒指、耳環以古老靈蛇蜿蜒曼妙的魅力襯托色澤濃郁的瑰麗藍寶石，大膽而華麗的設計展現劉亦菲的獨特魅力。
劉亦菲是出道以來，在多部作品中精湛的演技深受大眾喜愛，其關注度與影響力已超越國界。2020年，劉亦菲擔任迪士尼動畫改編的真人版電影《花木蘭》的女主角，並入圍了第一屆評論家選擇超級獎（Critics' Choice Super Awards）最佳動作電影的最佳女主角獎。2022年，她以電視劇《夢華錄》一舉奪下第13屆澳門國際電視節最佳女主角獎，同時獲得第35屆華鼎獎和最佳女主角獎的提名。
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