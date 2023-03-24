台中粉絲站出來！兩萬有找精品小包 專賣店四月獨賣

雖然時尚品牌的新品發表常以台北為主，但近日也有精品相準中台灣的消費實力，將在台中推出獨賣限量款式，並於四月一日開跑。以幾何設計展現鮮明辨識度的BAO BAO ISSEY MIYAKE去年7月曾推出Dazzle稜鏡幾何限量系列，今年則續推2023春夏「天空藍」與「櫻花粉」兩款新色，儼然引爆下一波搶購熱潮。

Dazzle系列則運用單片、單色的基本元素重新增生、組建，同時看似輕盈的包款時則運用了高精密的「注塑成型」技術，也呼應品牌向來的實驗精神，以微米為單位調整塑形，並達成縝密無縫的拼接成型，輕透如藍天、粉嫩如櫻花，更展現空靈、時髦的空氣感。