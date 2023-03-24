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迎200萬人次搭乘 舊山線鐵道自行車抽大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供
舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供

舊山線鐵道自行車創新國內旅憩型態，正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作推出抽獎，遊客有機會抽中台北東京雙人來回機票等獎項；舊山線沿線服務設施優化工程已完工，且螢火蟲季、桐花祭也將到來，縣府歡迎各地民眾來體驗搭乘，感受舊山線迷人魅力。

苗栗縣文化觀光局指出，隨國內防疫措施解封，觀光旅遊業逐步重啟，鐵道自行車營運以來，成功帶動三義舊山線遊客量與周邊商圈發展，創造就業機會，透過導覽解說，也讓舊山線開發歷史重新呈現及傳承。

鐵道自行車2019年7月正式營運至今已達180萬搭乘人次，縣府與營運業者上午11點在舊山線南斷橋秘境辦行銷活動，與日本輕井澤觀光協會及長野縣信濃鐵道交流合作，同時推出迎接200萬搭乘人次抽獎活動。

苗栗縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫及鐵道自行車董事長游志勇、日方代表、沿線旅宿業者參加行銷會，推荐舊山線旅遊特色，希望將苗栗雙慢城及各鄉鎮市以「大慢城」概念推向日本市場，促進雙方旅遊交流。

鍾東錦表示，三義擁有豐富舊山線文化資源，全台首創的鐵道自行車吸引遊客體驗，創造低碳、環保、健康的生態旅遊，舊山線有百年歷史鐵道、壯麗鐵橋及龍騰斷橋、勝興車站、連續隧道群等景點；日本輕井澤有座知名的「眼鏡橋」與龍騰斷橋非常相似，雙方在鐵道、木藝、農特產等方面有許多可交流。

游志勇表示，鐵道自行車與在地業者將辦5次抽獎，預計從搭乘人次達190萬開始，每增加2萬抽獎一次，共計5次，達第200萬人次時將送出暢遊日本輕井澤信濃鐵道雙人機票、品嘗和牛頂級大餐及住宿。各次獎項分別為台北東京雙人來回機票、享沐時光莊園渡假酒店住宿券、蘇維拉莊園住宿券、泰安觀止溫泉會館住宿券、台北東京雙人來回機票＋日本輕井澤住宿與觀光列車六文乘車券，詳細資訊可上舊山線鐵道自行車官網查詢，聯絡電話037-878599分機206。

舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供
舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供
舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供
舊山線鐵道自行車正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合作交流推出抽獎活動。圖／苗栗縣政府提供
舊山線沿線服務設施優化工程已完工，隧道並加強照明設備及3D立體投影主題營造。圖／苗栗縣政府提供
舊山線沿線服務設施優化工程已完工，隧道並加強照明設備及3D立體投影主題營造。圖／苗栗縣政府提供

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