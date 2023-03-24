限時3天！全家便利商店「週末家庭日」線上線下齊推大規格飲品優惠
對應現代人消費型態轉變，「快行動」、「懶商機」需求同步推升，全家便利商店2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」及「訂閱共享」服務，並持續藉由訂閱深化會員經營。全家便利商店透過「訂閱制」與「訂閱共享」提供店內高複購型商品搶攻會員心占率，更持續拓展便利商店以外商機，針對店外熱銷的特色生鮮、家庭號商組與生活用品，提供會員「Fami週期購」的獨家服務。
全家便利商店App「隨買跨店取–訂閱制」包含Let’s Café、麵包、鮮乳、豆漿、機能茶飲、天然水等近20款商組，提供多項規格的訂閱方案，並享7折至85折不等優惠，更以全台全家便利商店店舖跨店取、自動續訂、最高90天兌換期限等3大優點，會員還可開啟「訂閱共享」服務，使會員享受1人訂閱、4人雲端同享、跨店分批取的創新便利體驗。
為提供家戶市場更多元的購物管道，全家便利商店會員App與線下實體店舖推出「週末家庭日」限時優惠方案，即日起至3月26日限時3天，會員App「隨買跨店取」指定900ML以上鮮乳系列享6瓶529元優惠，不僅兌換期限至6月30日、長達3個月，消費者下單購買後不必急著喝完，期限內可至任一全家便利商店店舖兌換，更可透過App轉贈功能與親友分享；線下實體店舖推出FMC蜂蜜水（870ML）、FMC蜂蜜檸檬水（870ML）、義美古早傳統豆奶（1L）、光泉豆漿（936ML）等逾20款大規格飲品可享任選2件75折優惠。
針對店外熱銷的特色生鮮、家庭號商組與生活用品，全家便利商店提供「Fami週期購」獨家訂閱服務，包含Let’s Café咖啡豆、家庭號鮮乳、羊乳、優格、寵物用品、季節水果、沐浴清潔等生活用品逾50項商品，提供週取或月取服務，並享有58折起的專屬優惠，讓消費者不用跑超市、不需大量購買囤在家，只需於指定到貨日期至全家便利商店店舖取貨。
「Fami週期購」推出零售通路首創「訂閱咖啡豆送咖啡機」方案，針對小家庭或辦公室等生活場景，提供訂閱12期Let’s Café經典咖啡豆（每月4包）16,800元的獨家方案，一次付清即加贈市價6,990元的飛利浦全自動美式研磨咖啡機，相當於71折，消費者下單後咖啡豆月月自動送到店，不用再擔心忘記補貨或咖啡豆放久不新鮮，即日起至5月31日使用全盈+PAY付款，再加贈500元全家便利商店購物金。
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