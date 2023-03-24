快訊

最新現蹤...出逃狒狒台66新屋交流道橋下露臉 仍沒抓到

斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

慈善變洗錢挨告！賈永婕不忍了出面聲明

IU、Hanni都愛用 經典「馬銜鍊」包再現1955義式傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
NewJeans的Hanni以寬大西裝外套搭配酒紅色Horsebit 1955包款，帶著不拘小節的隨興氣息。圖／GUCCI提供
NewJeans的Hanni以寬大西裝外套搭配酒紅色Horsebit 1955包款，帶著不拘小節的隨興氣息。圖／GUCCI提供

隨身、輕巧、經典、懷舊，已然是時尚產業的不敗趨勢。近日便有一枚輕巧小包同時為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hanni與「泰國第一神顏」之稱的女星Davika Hoorne相繼配戴了同款GUCCI的Horsebit 1955包款，展現經典設計的復歸、卻又散發新一代的街頭活力。

只見Hanni與Davika Hoorne先後以讓「下身消失」的寬鬆風格造型，其中Hanni綁上了丸子頭、白色外套、白襪與厚底拼接雙色休閒鞋，而Davika Hoorne則是在V領毛衣內搭衣款白色襯衫，兩人身上包款一紅一白，分別展現愜意休閒和火紅熱情；國民妹妹IU則是以開襟毛衣搭配緊身黑牛仔褲，更讓肩背的黑色包款襯托出小資女的亮眼時髦。

原來這款GUCCI的Horsebit包靈感最早源自一雙1953年問世的馬銜鍊樂福鞋，鞋款上具有馬術中的馬銜鍊設計，並在1955年延伸成為包款，流傳至今。由於馬術運動具有優雅、力量、速度的象徵，而一款具有馬銜鍊金屬元素裝飾的Horsebit包款也象徵配戴她的女性（或男性），在生活中游刃有餘。包款近期更在GUCCI設計師與工匠聯手下推出2023最新版本，並找來即將演出迪士尼真人電影《小美人魚》的Halle Bailey、GUCCI品牌代言人Hanni，以及GUCCI香水代言人的Julia Garner，三人各自以不同風格拍攝了Horsebit 1955包款的形象視覺。

只見Hanni穿上一件西裝式外套，但寬鬆的剪裁、超大領片與拼接上黑色細節再搭配酒紅色Horsebit 1955包款，洋溢著懷舊路線、十足討喜；Julia Garner則頂著一頭俏麗短髮，身上的風衣式大衣有著GUCCI經典的gg印花，而她手上的黑色Horse 1955包則呼應了藍色大衣的黑色裁片，展現都會俐落；Halle Bailey則大膽打破風格框架，選擇以高彩、多色的運動外套，讓人發現原來運動風格也可以無違和疊加上一枚Horse 1955包款，活力混搭。

和1955年原版的紅色Horsebit 1955包款相比，新版的Horsebit 1955包款出自品牌的Art Lab藝術實驗工坊之手，保留了初代包款的圓弧線條和馬銜鍊金屬設計，但風格更為現代，包款並有紅色皮革、黑色皮革、GG帆布與不同尺寸，其中迷你手提包的形狀則為近年流行的梯形輪廓並具有金屬鍊條，可將包款另作肩背使用。同時新款的Horsebit 1955包款則具有傳承自歷史、但更為精湛的工藝細節，例如包款的輪廓更為硬挺，打開包款後，內側除運用上麂皮內襯，同時再附有一個拉鍊內袋可收納小物分層運用。其中紅色小型肩背包、黑色小型肩背包為10萬8,000元，黑色迷你手提包為10萬800元，GG小型肩背包則為96,600元。

除了硬挺的包型輪廓，Horsebit 1955使用了麂皮內襯並具拉鍊夾層強化了收納機能。圖／GUCCI提供
除了硬挺的包型輪廓，Horsebit 1955使用了麂皮內襯並具拉鍊夾層強化了收納機能。圖／GUCCI提供
身為GUCCI香水代言人的Julia Garner，先前也曾出席GUCCI在米蘭時裝周的2023秋冬大秀。圖／GUCCI提供
身為GUCCI香水代言人的Julia Garner，先前也曾出席GUCCI在米蘭時裝周的2023秋冬大秀。圖／GUCCI提供
Horsebit GG小型肩背包，96,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit GG小型肩背包，96,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955黑色迷你手提包，10萬800元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955黑色迷你手提包，10萬800元。圖／GUCCI提供
NewJeans的Hanni以寬大西裝外套搭配酒紅色Horsebit 1955包款，帶著不拘小節的隨興氣息。圖／GUCCI提供
NewJeans的Hanni以寬大西裝外套搭配酒紅色Horsebit 1955包款，帶著不拘小節的隨興氣息。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955紅色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955紅色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供
由於將演出《美人魚》真人版電影，讓Halle Bailey已廣受網路熱烈討論、人氣持續看漲。圖／GUCCI提供
由於將演出《美人魚》真人版電影，讓Halle Bailey已廣受網路熱烈討論、人氣持續看漲。圖／GUCCI提供
GUCCI的Horsebit 1955包款相繼為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hanni與泰星Davika Hoorne相繼配戴，展現新一代的街頭活力。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI的Horsebit 1955包款相繼為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hanni與泰星Davika Hoorne相繼配戴，展現新一代的街頭活力。圖／GUCCI提供（合成圖）
Horsebit 1955黑色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955黑色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供

延伸閱讀

班艾佛列克「AIR」迎接傳奇麥可喬登 奧斯卡女星加持

NCAA／擊敗密蘇里再演黑馬傳奇 普林斯頓闖甜蜜16強

Burberry發表全新精裝大書 重現百年英倫傳奇

經典賽／「他還能投嗎?」 中華隊傳奇王建民引MLB記者關注

相關新聞

IU、Hanni都愛用 經典「馬銜鍊」包再現1955義式傳奇

隨身、輕巧、經典、懷舊，已然是時尚產業的不敗趨勢。近日便有一枚輕巧小包同時為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hann...

時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館

疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示...

加1元多1人！每人4500元飛日本 易飛網線上旅展明開搶

旅遊電商「易飛網」宣布，明天(25日)起將推出「春季線上旅展」，上午10點由「加1元多1人」7天限時搶購活動打頭陣，九州...

影／《星戰》曾取景！到卡帕多奇亞搭熱氣球 如在畫中

土耳其熱門景點，到卡帕多奇亞搭熱氣球，從天上欣賞這如月球般的地貌。這裡的石柱奇岩鬼斧神工，是數百萬年來形塑出的地貌，但想...

皇家冠冕、王妃婚戒… 卡地亞珠寶4月將登香港故宮展

香港故宮文化博物館（博物館）將於2023年4月14日至8月14日隆重呈獻特別展覽「百樣玲瓏——卡地亞與女性」，為全球首次...

姐妹必逛心頭好！高雄漢神巨蛋超美香奈兒鞋履專賣店

高雄精品一線戰區漢神巨蛋甫完成改裝，必逛亮點之一無疑是一樓香奈兒（CHANEL）開設的全新鞋履專賣店。積超過 110 平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦