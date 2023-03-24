IU、Hanni都愛用 經典「馬銜鍊」包再現1955義式傳奇

隨身、輕巧、經典、懷舊，已然是時尚產業的不敗趨勢。近日便有一枚輕巧小包同時為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hanni與「泰國第一神顏」之稱的女星Davika Hoorne相繼配戴了同款GUCCI的Horsebit 1955包款，展現經典設計的復歸、卻又散發新一代的街頭活力。

只見Hanni與Davika Hoorne先後以讓「下身消失」的寬鬆風格造型，其中Hanni綁上了丸子頭、白色外套、白襪與厚底拼接雙色休閒鞋，而Davika Hoorne則是在V領毛衣內搭衣款白色襯衫，兩人身上包款一紅一白，分別展現愜意休閒和火紅熱情；國民妹妹IU則是以開襟毛衣搭配緊身黑牛仔褲，更讓肩背的黑色包款襯托出小資女的亮眼時髦。

原來這款GUCCI的Horsebit包靈感最早源自一雙1953年問世的馬銜鍊樂福鞋，鞋款上具有馬術中的馬銜鍊設計，並在1955年延伸成為包款，流傳至今。由於馬術運動具有優雅、力量、速度的象徵，而一款具有馬銜鍊金屬元素裝飾的Horsebit包款也象徵配戴她的女性（或男性），在生活中游刃有餘。包款近期更在GUCCI設計師與工匠聯手下推出2023最新版本，並找來即將演出迪士尼真人電影《小美人魚》的Halle Bailey、GUCCI品牌代言人Hanni，以及GUCCI香水代言人的Julia Garner，三人各自以不同風格拍攝了Horsebit 1955包款的形象視覺。

只見Hanni穿上一件西裝式外套，但寬鬆的剪裁、超大領片與拼接上黑色細節再搭配酒紅色Horsebit 1955包款，洋溢著懷舊路線、十足討喜；Julia Garner則頂著一頭俏麗短髮，身上的風衣式大衣有著GUCCI經典的gg印花，而她手上的黑色Horse 1955包則呼應了藍色大衣的黑色裁片，展現都會俐落；Halle Bailey則大膽打破風格框架，選擇以高彩、多色的運動外套，讓人發現原來運動風格也可以無違和疊加上一枚Horse 1955包款，活力混搭。