時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館

疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示，77%消費者願意花更多預算在滿足居家品質，其中，咖啡機就是其中一個展現生活質感的關鍵。

伊萊克斯看準台灣咖啡市場成長趨勢，宣布推出「極致美味500半自動義式咖啡機」，以20 Bar專業萃取幫浦輸出穩定高壓，搭載預浸功能，可完整萃取咖啡風味，提供濃郁香氣及堅果色的油脂，並搭載Thermoblock瞬速加熱技術，40秒快速預熱，每口咖啡風味都是絕佳狀態。而喜歡拿鐵、卡布奇諾等花式咖啡的民眾，這款咖啡機也配備強勁蒸氣奶泡管，透過強力蒸氣沖打出綿密細緻的奶泡，打造更多樣的奶類風味咖啡，巧手的話還可以自行繪製創意拉花，蒸氣奶泡管也可沖出熱水，輕鬆製作美式咖啡。機身上方的溫杯盤設計能預熱咖啡杯，保留咖啡萃取的最佳口感。