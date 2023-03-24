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時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館
疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示，77%消費者願意花更多預算在滿足居家品質，其中，咖啡機就是其中一個展現生活質感的關鍵。
伊萊克斯看準台灣咖啡市場成長趨勢，宣布推出「極致美味500半自動義式咖啡機」，以20 Bar專業萃取幫浦輸出穩定高壓，搭載預浸功能，可完整萃取咖啡風味，提供濃郁香氣及堅果色的油脂，並搭載Thermoblock瞬速加熱技術，40秒快速預熱，每口咖啡風味都是絕佳狀態。而喜歡拿鐵、卡布奇諾等花式咖啡的民眾，這款咖啡機也配備強勁蒸氣奶泡管，透過強力蒸氣沖打出綿密細緻的奶泡，打造更多樣的奶類風味咖啡，巧手的話還可以自行繪製創意拉花，蒸氣奶泡管也可沖出熱水，輕鬆製作美式咖啡。機身上方的溫杯盤設計能預熱咖啡杯，保留咖啡萃取的最佳口感。
而平常總是色彩繽紛的義大利設計家電品牌Smeg，這次竟然也推出黑色系的全自動義式咖啡機，全機身消光黑塗裝、搭配科技感鋁質金屬飾板的全新限量新色「永夜黑」，機身尺寸精巧，19 Bar壓力沖泡下僅需15～16克的單杯咖啡粉用量，即能製作義式濃縮、美式咖啡、卡布奇諾等經典風味咖啡，操作大杯熱咖啡萃取時，亦可依個人喜好客製化出水量，並有水質硬度設定供選擇，漸進式的分層注水萃取模式製作順口而有層次的咖啡口感。Smeg專利技術的高效能熱方塊加熱系統，開機60秒即可熱機完成直接沖煮，蒸打奶泡的蒸汽加熱模式也僅需12秒即可完成。針對家用咖啡機經常讓人困擾的清潔問題，Smeg以「磁吸式門片」與「快拆式沖泡器」為配置，不需任何工具、不需拆解螺絲，即可輕鬆單手拆卸沖泡器，並可直接以清水或中性清潔劑清洗，讓沖煮後的清洗與保養更簡單。
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