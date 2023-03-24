快訊

最新現蹤...出逃狒狒台66新屋交流道橋下露臉 仍沒抓到

斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

慈善變洗錢挨告！賈永婕不忍了出面聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機配備強勁蒸氣奶泡管，不僅可沖打出綿密細緻奶泡外，也可供應熱水製作美式咖啡。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機配備強勁蒸氣奶泡管，不僅可沖打出綿密細緻奶泡外，也可供應熱水製作美式咖啡。圖／伊萊克斯提供

疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示，77%消費者願意花更多預算在滿足居家品質，其中，咖啡機就是其中一個展現生活質感的關鍵。

伊萊克斯看準台灣咖啡市場成長趨勢，宣布推出「極致美味500半自動義式咖啡機」，以20 Bar專業萃取幫浦輸出穩定高壓，搭載預浸功能，可完整萃取咖啡風味，提供濃郁香氣及堅果色的油脂，並搭載Thermoblock瞬速加熱技術，40秒快速預熱，每口咖啡風味都是絕佳狀態。而喜歡拿鐵、卡布奇諾等花式咖啡的民眾，這款咖啡機也配備強勁蒸氣奶泡管，透過強力蒸氣沖打出綿密細緻的奶泡，打造更多樣的奶類風味咖啡，巧手的話還可以自行繪製創意拉花，蒸氣奶泡管也可沖出熱水，輕鬆製作美式咖啡。機身上方的溫杯盤設計能預熱咖啡杯，保留咖啡萃取的最佳口感。

而平常總是色彩繽紛的義大利設計家電品牌Smeg，這次竟然也推出黑色系的全自動義式咖啡機，全機身消光黑塗裝、搭配科技感鋁質金屬飾板的全新限量新色「永夜黑」，機身尺寸精巧，19 Bar壓力沖泡下僅需15～16克的單杯咖啡粉用量，即能製作義式濃縮、美式咖啡、卡布奇諾等經典風味咖啡，操作大杯熱咖啡萃取時，亦可依個人喜好客製化出水量，並有水質硬度設定供選擇，漸進式的分層注水萃取模式製作順口而有層次的咖啡口感。Smeg專利技術的高效能熱方塊加熱系統，開機60秒即可熱機完成直接沖煮，蒸打奶泡的蒸汽加熱模式也僅需12秒即可完成。針對家用咖啡機經常讓人困擾的清潔問題，Smeg以「磁吸式門片」與「快拆式沖泡器」為配置，不需任何工具、不需拆解螺絲，即可輕鬆單手拆卸沖泡器，並可直接以清水或中性清潔劑清洗，讓沖煮後的清洗與保養更簡單。

伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機，搭載20 Bar高壓萃取幫浦和40秒瞬速加熱技術，讓消費者在家也能以職人之姿實現多樣咖啡風味需求。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機，搭載20 Bar高壓萃取幫浦和40秒瞬速加熱技術，讓消費者在家也能以職人之姿實現多樣咖啡風味需求。圖／伊萊克斯提供
Smeg以「磁吸式門片」與「快拆式沖泡器」為配置，完全不需任何工具即可輕鬆單手拆卸沖泡器，並可直接以清水或中性清潔劑清洗。圖／品硯實業提供
Smeg以「磁吸式門片」與「快拆式沖泡器」為配置，完全不需任何工具即可輕鬆單手拆卸沖泡器，並可直接以清水或中性清潔劑清洗。圖／品硯實業提供
Smeg全自動咖啡機全球限量配色「永夜黑」，全台限量99台，預購價49,800元，預購享Smeg拉花鋼杯、馬克杯與義式精品配方豆4磅專屬限定好禮。圖／品硯實業提供
Smeg全自動咖啡機全球限量配色「永夜黑」，全台限量99台，預購價49,800元，預購享Smeg拉花鋼杯、馬克杯與義式精品配方豆4磅專屬限定好禮。圖／品硯實業提供

咖啡 義大利

延伸閱讀

彰化／店面低調小時糖 從咖啡到甜點皆令人激賞！

新北／好特別！木本家MUhouse藏身家俱店中 喝咖啡順便選看家俱

台東／金士咖莊園咖啡喝第一道曙光咖啡 佐太平洋無敵海景

補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café特濃美式咖啡」6杯6折、「可可泡芙蛋糕」3入7折

相關新聞

時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館

疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示...

加1元多1人！每人4500元飛日本 易飛網線上旅展明開搶

旅遊電商「易飛網」宣布，明天(25日)起將推出「春季線上旅展」，上午10點由「加1元多1人」7天限時搶購活動打頭陣，九州...

影／《星戰》曾取景！到卡帕多奇亞搭熱氣球 如在畫中

土耳其熱門景點，到卡帕多奇亞搭熱氣球，從天上欣賞這如月球般的地貌。這裡的石柱奇岩鬼斧神工，是數百萬年來形塑出的地貌，但想...

皇家冠冕、王妃婚戒… 卡地亞珠寶4月將登香港故宮展

香港故宮文化博物館（博物館）將於2023年4月14日至8月14日隆重呈獻特別展覽「百樣玲瓏——卡地亞與女性」，為全球首次...

姐妹必逛心頭好！高雄漢神巨蛋超美香奈兒鞋履專賣店

高雄精品一線戰區漢神巨蛋甫完成改裝，必逛亮點之一無疑是一樓香奈兒（CHANEL）開設的全新鞋履專賣店。積超過 110 平...

26萬11天日本奢華跳島遊 法國頂級「龐洛郵輪」基隆母港首發

疫後第一艘以基隆為母港的龐洛郵輪日麗號，今天一早在濃霧中抵達基隆港，基隆港務分公司、市政府上午9時30分將舉行歡迎會。此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦