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鬼太郎閉展倒數 全台唯一站錯過不再

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展除了高度還原妖怪出沒的所在地，還可以直接和妖怪互動。圖／聯合數位文創提供
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展除了高度還原妖怪出沒的所在地，還可以直接和妖怪互動。圖／聯合數位文創提供

《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展將於四月連假後(4/5)閉展，還沒到華山一睹鬼太郎和妖怪風采的粉絲，千萬要好好把握最後進場機會。「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展是前所未有的沉浸式妖怪展覽，除了高度還原妖怪出沒的所在地，還可以直接和妖怪互動，這麼精彩的展覽只到4/5，而且全台僅此一站、不再移展，喜歡鬼太郎或日本妖怪的朋友千萬不要錯過。

大學眼鏡首度與聯合文創《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展異業合作，舉辦大學眼鏡獨享配鏡好康活動。圖／聯合數位文創提供
大學眼鏡首度與聯合文創《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展異業合作，舉辦大學眼鏡獨享配鏡好康活動。圖／聯合數位文創提供
大學眼鏡此次特別與《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》合作，除了持大學眼鏡app畫面即可享購票85折優惠之外，逛完鬼太郎特展後，持實體票根或電子入場券憑證畫面，全台大學眼鏡門市配鏡還可免費升級濾藍光鏡片(價值1000元)。另大學眼鏡為歡慶兒童節即日起更加碼學童配鏡家長享同配5折優惠，讓大學眼鏡和眼球老爹一起守護全家人的清晰視野！

【大學眼鏡x眼球老爹】濾鏡特效。圖／聯合數位文創提供
【大學眼鏡x眼球老爹】濾鏡特效。圖／聯合數位文創提供
鬼太郎百妖中大受歡迎、喜好度最紅的眼球老爹，與大學眼鏡的可愛e寶一同現身【大學眼鏡x眼球老爹】濾鏡特效，這次要推薦五款，以古怪又驚悚眼球老爹與可愛e寶當作背景，可愛同框合影也是趣味十足，快來IG及FB下載限動濾鏡特效，一起跟風玩玩看( https://pse.is/4pbp8m)。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網 客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

大學眼鏡全台門市據點：https://www.eyeglasses.com.tw/Location

大學眼鏡官網：https://www.eyeglasses.com.tw/

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