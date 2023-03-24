探索型龐洛郵輪來台 組亞洲跳島郵輪聯盟推探索遊

疫後首艘探索型郵輪來台，且以基隆為母港的龐洛郵輪日麗號，今天一早抵達基隆港，將搭載200多位郵輪客，展開26萬元起玩11天日本跳島遊。航港局長葉協隆表示，目前積極籌組「亞洲跳島郵輪聯盟」，期結合亞洲鄰近各國力量，加強推廣台灣探索型郵輪旅遊。

基隆港務分公司、市政府上午舉行歡迎會，楓香舞蹈團以精采表演相迎。法國頂級龐洛郵輪日麗號今天開始，以基隆為母港。龐洛郵輪以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16到165間艙房，打破一般人對豪華郵輪「愈大愈奢華」的迷思。

基隆市長謝國樑表示，近來密進看到郵輪造訪基隆，除了促進基隆的觀光外，基隆自己也要做好充足的準備，讓郵客一下船就看到好吃好玩的地方，可以觀光旅遊、逛街。這也是市府要努力的方向，市府觀銷處長郭霽近日密進和港務局、郵輪業者討論，讓地方經濟因為郵輪更活絡。

航港局長葉協隆表示，去年12月24日郵輪解封後，龐洛郵輪是第一艘探索型來台郵輪，且以基隆為母港，有80多位來自全世界各旅客以搭機方式來台轉乘，加上台灣總共200多位旅客，到日本進行島嶼深度旅遊。

葉協隆說，疫情前台灣全台郵輪有90%從基隆出發，龐洛郵輪選擇以基隆為母港有重要意義。台灣是東亞島鏈的中心，向北有日本、韓國，向南可串接菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡等國家。

葉協隆表示，航港局近積籌畫推動「亞洲跳島郵輪聯盟」的成立，期待結合亞洲鄰近各國的力量，進一步推廣探索型郵輪旅遊旅遊。日麗號是六星級郵輪，絕對不同於一般郵輪。

基隆港務分公司總經理高傳凱，基隆港郵輪的發展朝多元化的方向來走，尤其希望創造高端旅遊的層次，是未來推動的標，吸引更多各類型郵輪靠泊、以基隆為母港。