姐妹必逛心頭好！高雄漢神巨蛋超美香奈兒鞋履專賣店

高雄精品一線戰區漢神巨蛋甫完成改裝，必逛亮點之一無疑是一樓香奈兒（CHANEL）開設的全新鞋履專賣店。積超過 110 平方公尺的寬敞空間，由紐約知名建築師Peter Marino設計，採用香奈兒女士鍾愛的標誌性白色、米色與黑色為主要視覺，優雅呈現品牌經典美學的精緻體驗。

置身店外，大片透明櫥窗和金色壁龕上，香奈兒最新鞋款一覽無遺。專賣店內採用高雅的黑色漆木地板，配搭訂製地毯與高雅精緻的斜紋軟呢沙發，營造賓至如歸的氛圍。店內各處巧妙點綴金色元素，極致彰顯CHANEL鞋履專賣店的整體空間設計。店內一面由Goossens金銀工坊打造的鍍金銅鏡，映照出美國藝術家 Peter Dayton以香奈兒女士鍾愛的山茶花為主題所創作的兩幅拼貼畫作，完美點出品牌在藝術領域的長期投入。