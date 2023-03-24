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姐妹必逛心頭好！高雄漢神巨蛋超美香奈兒鞋履專賣店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黑色水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，79,000元。圖／香奈兒提供
黑色水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，79,000元。圖／香奈兒提供

高雄精品一線戰區漢神巨蛋甫完成改裝，必逛亮點之一無疑是一樓香奈兒（CHANEL）開設的全新鞋履專賣店。積超過 110 平方公尺的寬敞空間，由紐約知名建築師Peter Marino設計，採用香奈兒女士鍾愛的標誌性白色、米色與黑色為主要視覺，優雅呈現品牌經典美學的精緻體驗。

置身店外，大片透明櫥窗和金色壁龕上，香奈兒最新鞋款一覽無遺。專賣店內採用高雅的黑色漆木地板，配搭訂製地毯與高雅精緻的斜紋軟呢沙發，營造賓至如歸的氛圍。店內各處巧妙點綴金色元素，極致彰顯CHANEL鞋履專賣店的整體空間設計。店內一面由Goossens金銀工坊打造的鍍金銅鏡，映照出美國藝術家 Peter Dayton以香奈兒女士鍾愛的山茶花為主題所創作的兩幅拼貼畫作，完美點出品牌在藝術領域的長期投入。

高雄漢神巨蛋香奈兒鞋履專賣店除了展示縷空繫帶雙色鞋、芭蕾舞鞋等經典作品，亦引進香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）創作的2023春夏高級時裝系列最新鞋款，其中有著蝴蝶結裝飾的過膝長筒網狀漆皮襪靴，正是品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在本季形象廣告中穿著的款式，為香奈兒最具代表性的雙色鞋款帶來令人耳目一新的詮釋。

香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
黑色彈性布料拼接漆皮中筒襪靴，48,100元。圖／香奈兒提供
黑色彈性布料拼接漆皮中筒襪靴，48,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023春夏時裝系列大秀的模特兒穿著網狀襪靴與經典雙色低跟鞋。圖／香奈兒提供
香奈兒2023春夏時裝系列大秀的模特兒穿著網狀襪靴與經典雙色低跟鞋。圖／香奈兒提供
黑色皮革中筒靴，63,500元。圖／香奈兒提供
黑色皮革中筒靴，63,500元。圖／香奈兒提供
不同長度的網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
不同長度的網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
銀色水晶鑲飾黑羅緞鏤空細帶雙色平底鞋，96,100元。圖／香奈兒提供
銀色水晶鑲飾黑羅緞鏤空細帶雙色平底鞋，96,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
黑色羅緞鏤空水晶鑲飾滾邊細帶高跟鞋，56,600元。圖／香奈兒提供
黑色羅緞鏤空水晶鑲飾滾邊細帶高跟鞋，56,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
網狀襪靴是香奈兒2023春夏時裝系列大秀的重點鞋款。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
香奈兒於高雄漢神巨蛋開設全新鞋履專賣店。圖／香奈兒提供
幻彩水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，72,100元。圖／香奈兒提供
幻彩水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，72,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023春夏時裝系列大秀的模特兒穿著別具新意的新款經典雙色鞋。圖／香奈兒提供
香奈兒2023春夏時裝系列大秀的模特兒穿著別具新意的新款經典雙色鞋。圖／香奈兒提供
白色飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，54,900元。圖／香奈兒提供
白色飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，54,900元。圖／香奈兒提供

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