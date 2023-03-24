聽新聞
test
0:00 / 0:00
姐妹必逛心頭好！高雄漢神巨蛋超美香奈兒鞋履專賣店
高雄精品一線戰區漢神巨蛋甫完成改裝，必逛亮點之一無疑是一樓香奈兒（CHANEL）開設的全新鞋履專賣店。積超過 110 平方公尺的寬敞空間，由紐約知名建築師Peter Marino設計，採用香奈兒女士鍾愛的標誌性白色、米色與黑色為主要視覺，優雅呈現品牌經典美學的精緻體驗。
置身店外，大片透明櫥窗和金色壁龕上，香奈兒最新鞋款一覽無遺。專賣店內採用高雅的黑色漆木地板，配搭訂製地毯與高雅精緻的斜紋軟呢沙發，營造賓至如歸的氛圍。店內各處巧妙點綴金色元素，極致彰顯CHANEL鞋履專賣店的整體空間設計。店內一面由Goossens金銀工坊打造的鍍金銅鏡，映照出美國藝術家 Peter Dayton以香奈兒女士鍾愛的山茶花為主題所創作的兩幅拼貼畫作，完美點出品牌在藝術領域的長期投入。
高雄漢神巨蛋香奈兒鞋履專賣店除了展示縷空繫帶雙色鞋、芭蕾舞鞋等經典作品，亦引進香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）創作的2023春夏高級時裝系列最新鞋款，其中有著蝴蝶結裝飾的過膝長筒網狀漆皮襪靴，正是品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在本季形象廣告中穿著的款式，為香奈兒最具代表性的雙色鞋款帶來令人耳目一新的詮釋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言