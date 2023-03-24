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26萬11天日本奢華跳島遊 法國頂級「龐洛郵輪」基隆母港首發

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
26萬11天日本奢華跳島遊，法頂級龐洛郵輪基隆母港首發。圖／讀者提供
26萬11天日本奢華跳島遊，法頂級龐洛郵輪基隆母港首發。圖／讀者提供

疫後第一艘以基隆為母港的龐洛郵輪日麗號，今天一早在濃霧中抵達基隆港，基隆港務分公司、市政府上午9時30分將舉行歡迎會。此郵輪為高檔遊程，26萬5千元起，玩11天日本跳島遊。

法國頂級龐洛郵輪日麗號（Ponant Le Soleal）今天開始，以基隆為母港。法國龐洛郵輪成立於1988年，2012年擴展英國、歐陸各國及北美市場，2014年延伸到澳洲、紐西蘭，如今看上亞洲頂級的旅遊實力，除了上海、新加坡之外，停泊基隆作為重要母港，期望將法國風情以及極地冒險精神，分享給亞洲遊客。

龐洛郵輪以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16到165間艙房／套房，打破一般人對豪華郵輪「愈大愈奢華」的迷思，也正中行家級郵輪的愛好者。

以往要搭頂級郵輪得遠赴新加坡、澳洲，今年在基隆也搭得到，龐洛郵輪從日本南方列島開始，穿梭於沖繩諸島，探索島嶼間的秘境美景，用探索南北極的深度和跳島玩法的頂級行程，規畫11天日本奢華跳島行程，每人26.5萬元起，去年開賣當日即秒殺。

龐洛郵輪做足準備，除了打造兼具旅遊、知識、探險，價值26萬5千元的優質行程，11天的體驗，全程由擁有米其林19顆星名主廚艾倫·杜卡斯 （Alain Ducasse）團隊負責。

今天除了從歐洲、日本各地來到台灣的80幾名貴客，還有100多位從台灣出發的旅客上船。

26萬11天日本奢華跳島遊，法頂級龐洛郵輪基隆母港首發。圖／讀者提供
26萬11天日本奢華跳島遊，法頂級龐洛郵輪基隆母港首發。圖／讀者提供

郵輪 基隆港 日本

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