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經典之作再創新！Wishbone Chair推出雙線編織限量珍藏

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
丹麥著名設計師Hans J. Wegner，所設計的CH24．Wishbone Chair是經典之作。圖／森/CASA提供
丹麥著名設計師Hans J. Wegner，所設計的CH24．Wishbone Chair是經典之作。圖／森/CASA提供

經典且值得珍藏的椅子之作再創新！在1949年由丹麥著名設計師Hans J. Wegner漢斯．威格納所創作出的CH24．Wishbone Chair，是經典椅子之作，被暱稱為Y-Chair。為慶祝Hans J. Wegner的109歲冥誕，Carl Hansen & Søn特別推出以獨特雙線編織坐墊法製成的Y-Chair，即日起至3月30日在森/CASA有機會珍藏。

Hans J. Wegner所設計出的Y-Chair，以具有紋路的橡木，搭配編織坐墊，呈現出北歐獨特的優雅與線條，支架採用油裝，呈現出自然色澤，是不少家具迷心中必珍藏的佳作。

於2007年去世的Hans J. Wegner，其每年4月2日的生日，都成為Carl Hansen & Søn慶祝的重點。

而由Hans J. Wegner所設計出的紙纖編織技術，也一直成為Carl Hansen & Søn的核心技術，Y-Chair的經典椅面，採用單線圍繞，呈現出蝴蝶式的交叉編織。此次生日限定版本，由工匠花費雙倍時間，採用雙線平織結合扭結的特殊技法完成。

該技法來自丹麥菲英島Carl Hansen & Søn的工匠工坊THE LAB，挑戰多個編織技術，最後由Hans J. Wegner家族選擇雙線編織，為Y-Chair帶來新風貌。此次的特殊版本，希望帶給全世界的設計愛好者，一張全新的Wishbone Chair。

而為呼應永續議題，採用FSC™ 森林認證橡木，並以蒸氣技術呈現出樹紋，刻畫出Y字型的曲面椅背，特別鑲嵌的黃銅鐵牌，刻上今年Wegner的紀念簽名及生日，即日起至3月底前，台灣於森/CASA限量珍藏。

慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
慶祝Hans J. Wegner的107歲冥誕，特別推出CH24．Wishbone Chair生日限定版。圖／森/CASA提供
2023推出的CH24．Wishbone Chair生日限定版，椅面採用獨特的雙線編織坐墊法製成。圖／森/CASA提供
2023推出的CH24．Wishbone Chair生日限定版，椅面採用獨特的雙線編織坐墊法製成。圖／森/CASA提供

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