讓當代藝術走進日常生活：富藝斯進駐香港西九

富藝斯（Phillips）亞洲新總部，開在香港西九文化區，傍倚M+當代視覺文化博物館和香港故宮，逾52,000英呎的空間是香港所有拍賣行中空間最大。「最重要的是我們有一樓的街邊店面，路過的人可以從落地窗透視藝廊的一切，不論在展出的是藝術設計或珠寶鐘表，甚至可以直擊拍賣活動！」富藝斯亞洲區主席陳遵文（Jonathan Crockett）受訪表示。

●不再遙不可及的當代藝術

當代藝術（物理地）不再高高在上、不再隱藏在高聳入雲端的辦公大樓頂巔，富藝斯把它帶進所有人日常生活目光所及處，在住宅區的對面、鄰近機場快捷站、大型購物中心旁。拍賣行絕對可以不只是拍賣行而已：陳遵文還想舉辦非販售的純展覽，更在本季的拍賣上與多個香港藝廊合作，為藝術家本人和香港藝術學院的基金會（Hong Kong Art School）籌募資金，盼能讓高價拍出的作品真正回饋到藝術家身上。

富藝斯2015年首度在香港舉辦拍賣，進駐亞洲8年，從不到10人的團隊成長到現在在亞洲8大城市設有辦公室的上百人團隊，成長速度驚人；去年升任亞洲區主席的陳遵文，為這擁有227年歷史的拍賣行在亞洲創造了大膽而勇於挑戰創新的全新形象，同時，更協助締造了2022年富藝斯有史以來成績最好的一年，「背後的重要支柱就是我們亞洲的藏家！」巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年大尺幅作品「無題」，2022年在紐約成為富藝斯有史以來最高價的拍品，來自亞洲藏家（前澤友作Yusaku Maezawa），得標的也還是亞洲藏家。

●靈活應變 橫向結盟

疫情確實為全球帶來了很大的挑戰，「Neccissity is the mother of creation，」陳遵文在過去三年間不斷地創新拍賣的形式，從線上拍賣、直播、到與其他拍賣行攜手合作。2020年和2021年的拍賣總額都締造了新的紀錄，尤其2021年的六月，日拍晚拍都白手套完售。「2020-2021年間，因疫情行動受限，所以人們反而更加投入藝術市場，」陳遵文分析，「雖然在亞洲其他行業多少都有受到疫情衝擊，但就收藏這一塊而言，我們並沒有受到太大的影響。在新加坡、首爾等地也都看到各種活動益發熱絡。隨著香港的國際藝術活動展開，我們期待有更好的表現。」

陳遵文解說，在亞洲各地建立起能見度是富藝斯的重要任務，在中國大陸因為法規、加上當地的拍賣行為數眾多，對所有國際拍賣行來說都是很大的挑戰，「我們跟競爭對手比較起來算是規模較小，因此我們試圖跟已經在大陸市場有一定規模、制度、和客群的拍賣公司建立關係，採取互惠的模式，讓我們能在大陸建立更多的能見度，也讓他們在國際上獲得關注。」富藝斯已與中資的拍賣行如保利、永樂等屢次合作，「我們很樂於與其他單位建立夥伴合作關係，不見得僅限於其他拍賣行，像這次拍賣就跟其他藝術單位合作。我們對於嘗試新事物保持開放的態度！」

●不只是拍賣行

持續成長的富藝斯在5年前就開始尋覓新的辦公空間，並抱持著同樣開放的態度放大範圍地去探索不同的可能，也因此，在M+、故宮都還沒開幕之前就被西九文化區吸引，「對富藝斯、甚至對香港來說，這樣的空間會帶來怎樣的可能？我們想要加入這個全新的藝術空間陣容！」陳遵文表示，因為有了這樣的空間，富藝斯將在春秋兩季拍賣之外舉辦更多的現場拍賣與展售會，並計劃在今年夏天迎來首場非販售的純展覽。