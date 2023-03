讓當代藝術走進日常生活：富藝斯進駐香港西九

富藝斯(Phillips)亞洲新總部,開在香港西九文化區,傍倚M+當代視覺文化博物館和香港故宮,逾52,000英呎的空間是香港所有拍賣行中空間最大。「最重要的是我們有一樓的街邊店面,路過的人可以從落地窗透視藝廊的一切,不論在展出的是藝術設計或珠寶鐘表,甚至可以直擊拍賣活動!」富藝斯亞洲區主席陳遵文(Jonathan Crockett)受訪表示。

●不再遙不可及的當代藝術

當代藝術(物理地)不再高高在上、不再隱藏在高聳入雲端的辦公大樓頂巔,富藝斯把它帶進所有人日常生活目光所及處,在住宅區的對面、鄰近機場快捷站、大型購物中心旁。拍賣行絕對可以不只是拍賣行而已:陳遵文還想舉辦非販售的純展覽,更在本季的拍賣上與多個香港藝廊合作,為藝術家本人和香港藝術學院的基金會(Hong Kong Art School)籌募資金,盼能讓高價拍出的作品真正回饋到藝術家身上。

富藝斯2015年首度在香港舉辦拍賣,進駐亞洲8年,從不到10人的團隊成長到現在在亞洲8大城市設有辦公室的上百人團隊,成長速度驚人;去年升任亞洲區主席的陳遵文,為這擁有227年歷史的拍賣行在亞洲創造了大膽而勇於挑戰創新的全新形象,同時,更協助締造了2022年富藝斯有史以來成績最好的一年,「背後的重要支柱就是我們亞洲的藏家!」巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)1982年大尺幅作品「無題」,2022年在紐約成為富藝斯有史以來最高價的拍品,來自亞洲藏家(前澤友作Yusaku Maezawa),得標的也還是亞洲藏家。

●靈活應變 橫向結盟

疫情確實為全球帶來了很大的挑戰,「Neccissity is the mother of creation,」陳遵文在過去三年間不斷地創新拍賣的形式,從線上拍賣、直播、到與其他拍賣行攜手合作。2020年和2021年的拍賣總額都締造了新的紀錄,尤其2021年的六月,日拍晚拍都白手套完售。「2020-2021年間,因疫情行動受限,所以人們反而更加投入藝術市場,」陳遵文分析,「雖然在亞洲其他行業多少都有受到疫情衝擊,但就收藏這一塊而言,我們並沒有受到太大的影響。在新加坡、首爾等地也都看到各種活動益發熱絡。隨著香港的國際藝術活動展開,我們期待有更好的表現。」

陳遵文解說,在亞洲各地建立起能見度是富藝斯的重要任務,在中國大陸因為法規、加上當地的拍賣行為數眾多,對所有國際拍賣行來說都是很大的挑戰,「我們跟競爭對手比較起來算是規模較小,因此我們試圖跟已經在大陸市場有一定規模、制度、和客群的拍賣公司建立關係,採取互惠的模式,讓我們能在大陸建立更多的能見度,也讓他們在國際上獲得關注。」富藝斯已與中資的拍賣行如保利、永樂等屢次合作,「我們很樂於與其他單位建立夥伴合作關係,不見得僅限於其他拍賣行,像這次拍賣就跟其他藝術單位合作。我們對於嘗試新事物保持開放的態度!」

●不只是拍賣行

持續成長的富藝斯在5年前就開始尋覓新的辦公空間,並抱持著同樣開放的態度放大範圍地去探索不同的可能,也因此,在M+、故宮都還沒開幕之前就被西九文化區吸引,「對富藝斯、甚至對香港來說,這樣的空間會帶來怎樣的可能?我們想要加入這個全新的藝術空間陣容!」陳遵文表示,因為有了這樣的空間,富藝斯將在春秋兩季拍賣之外舉辦更多的現場拍賣與展售會,並計劃在今年夏天迎來首場非販售的純展覽。