H&M聯名MUGLER系列來了！台灣開賣時間、地點曝光

H&M與法國前衛設計師品牌MUGLER合作，由其創意總監Casey Cadwallader親自操刀，將融入品牌享負盛名的性感剪裁與高級時裝元素，預計在5月11日時，在H&M網路商店及微風松高門市推出。

H&M與法國前衛設計師品牌MUGLER合作，融入品牌享負盛名的性感剪裁與高級時裝元素，預計在5月11日時，在H&M網路商店及微風松高門市推出。圖／H&M提供

H&M與MUGLER的聯名系列，果真沒讓時尚迷們失望，從目前曝光的形象照來看，經典的超合身剪裁、牛仔布料單品， 以及性感的鏤空設計，全部都包含，誠意十足。MUGLER總監Casey Cadwallader更表示，這次的合作就像「把我們經典與招牌的作品，做一次總回顧」。除了合作的版本之外，H&M還透露聯名系列，還會有Casey Cadwallader自過去的高級訂製服中挑選，推出特別限量重製版的服裝，以及男裝和配件。為了這系列推出，H&M還找來歌手Amaarae、Shygirl、Eartheater和Arca與製作人Ashland Mines合作，打造出一個獨家宣傳歌曲，並身穿特製的聯名款拍攝MV。

H&M與MUGLER的聯名系列，經典的超合身剪裁、牛仔布料單品， 以及性感的鏤空設計，全部都包含，誠意十足。圖／H&M提供

雖然創辦MUGLER的Thierry Mugler先生，不幸在去年離世，但H&M創意總監Ann-Sofie Johansson提到，「我們非常榮幸地結識了品牌創始者Thierry Mugler先生，在這系列設計初期，除了Casey Cadwallader之外，Thierry Mugler也參與其中，這是一個非常特殊的經歷」。所以，某個程度上，這個聯名系列盡可能地保留許多MUGLER的中心美學概念，亦可視作是Thierry Mugler先生最後的作品。預計在5月11日，全球同步上架，而台灣除了會在網路商店銷售之外，也同樣選在H&M微風松高門市，作為唯一實體販售據點。

MUGLER創意總監Casey Cadwallader（左）與H&M設計總監Ann-Sofie Johansson（右），共同打造聯名系列，背後可看到尚未曝光的款式。圖／H&M提供