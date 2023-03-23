Hailey Bieber接FILA全球代言人 形象廣告火辣秀美尻曲線、私密三角地帶

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）又有新作品了！成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，詮釋超短上衣秀出馬甲線，更有穿著貼身褲款，突顯美尻線條，以及下半身失蹤，展顯了私密三角地帶，果真是最懂創造話題的人。

FILA最新全球品牌代言人Hailey Bieber堪稱當今最受年輕族群追捧的時尚指標，此次為品牌拍攝的一系列形象照充滿90年代復古氛圍，無論是穿著紅色短版上衣搭配貼身短褲，或是以學院風格針織衣與Oversize長版T恤搭配泳裝，皆展現新世代Athflow風格教科書的慵懶率性特質，休閒兼具優雅，再創運動美學新境界，更是本季必備的運動時尚穿搭範本。對Hailey Bieber粉絲來說則是眼睛大吃冰淇淋，因為她在廣告裡不吝惜地展露好身材，更可以說是秀好秀滿，把運動元素透過火辣方式呈現也是一絕。

ASICS宣布了温貞菱擔任品牌形象大使。圖／ASICS提供

另外，運動品牌ASICS也舉辦了温貞菱擔任形象大使的記者會，並分享她自己運動心得。温貞菱提到在擔任ASICS大使前，本來就會入手品牌的羽球鞋與排球鞋，而在試穿過女性專屬NAGINO系列跑鞋後更是對「緩震」的科技很滿意，還表示「如果時間許可的話，以後會穿著從家裡跑到拍戲的地方」。私下嘗試過許多運動的温貞菱還透露，今年目標是希望可以完成一次半程馬拉松，甚至挑戰人生的初次全程馬拉松，而短程要完成的是一個月慢跑達到100公里。温貞菱分享自己熱衷慢跑，所以對於「輕便且富有機能性」的裝備很在意，特別喜歡在宣布記者會上所穿的排汗良好褲款。

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，讓人眼睛大吃冰淇淋。圖／FILA提供

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，讓人眼睛大吃冰淇淋。圖／FILA提供

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，讓人眼睛大吃冰淇淋。圖／FILA提供

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，讓人眼睛大吃冰淇淋。圖／FILA提供

小賈斯汀愛妻海莉畢柏（Hailey Bieber）成為運動品牌FILA全球代言人，形象廣告曝光，不改火辣穿搭作風，讓人眼睛大吃冰淇淋。圖／FILA提供

ASICS NAGINO系列平織短褲，1,380元。圖／ASICS提供