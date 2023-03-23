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張清芳睽違8年再開唱！台灣大哥大及MyMusic會員優先購票

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大電信服務用戶可於3月25日中午12點起至台灣大客服App索取限量保留專區購票序號，領取限量序號後即可提前1小時進入《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》購票專區搶購。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大電信服務用戶可於3月25日中午12點起至台灣大客服App索取限量保留專區購票序號，領取限量序號後即可提前1小時進入《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》購票專區搶購。圖／台灣大哥大提供

睽違8年沒辦演唱會的歌壇「東方不敗」張清芳，將於6月10、11日在台北小巨蛋開唱，一連兩天舉辦兩場《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》。台灣大哥大致力提供用戶多元優質服務，首次冠名贊助，並和旗下音樂串流平台MyMusic一同回饋會員：只要是台灣大哥大電信服務用戶或MyMusic黑鑽VIP會員，在台灣大客服App或MyMusic App領取限量序號後，即可擁有「提前1小時」進入官方售票系統獨立專區搶購門票的專屬權利。

台灣大哥大電信服務用戶可於3月25日中午12點起至台灣大客服App索取限量保留專區購票序號。MyMusic針對黑鑽VIP新用戶推出專屬優惠，即日起至3月25日上午10點止新用戶申辦指定方案升級為黑鑽VIP，免抽獎免登記，可於3月25日中午12點保證取得購票專區搶票序號；無論新舊MyMusic黑鑽VIP會員，3月25日下午2點都有機會獲得購票專區序號，等同全新黑鑽VIP用戶有機會最多領取兩次專屬序號，在3月26日官方正式售票前1小時提前搶票，大幅提升購入最佳席次的機會。

張清芳嗓音嘹亮清澈，根據MyMusic用戶大數據顯示，聆聽用戶多為30歲至50歲女性，占整體用戶16%且黏著度高。面對張清芳曾自爆，近年來多次閃過休息念頭，更表示今年演唱會後「下次不知道是什麼時候」，台灣大哥大與MyMusic體貼會員，音樂平台唯一取得購票專區序號，讓粉絲提高購票機率，重溫《我還年輕》、《激情過後》、《加州陽光》、《燃燒一瞬間》、《大雨的夜裡》等多首出道至迄今的經典歌曲。

此外，MyMusic也搶攻新世代會員，今天（3月23日）與全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION台灣分公司Live Nation Taiwan共同公布，日本新生代歌手「NOA」將來台舉辦演唱會，NOA去年在日劇《為你綻放的花》中飾演男團「8LOOM」成員而備受注目，本次演唱會預計人氣爆棚。MyMusic黑鑽VIP獨享專屬購票保留區，3月28日上午11點即可購票，同時預告即日起至4月底前將每周推出售票演唱會，加入MyMusic黑鑽VIP即可獨家享受華語、西洋及日韓藝人舞台魅力，詳情請見MyMusic官網。

台灣大哥大MyMusic黑鑽VIP會員領取限量序號後，即可提前1小時進入《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》購票專區搶購。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大MyMusic黑鑽VIP會員領取限量序號後，即可提前1小時進入《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》購票專區搶購。圖／台灣大哥大提供

演唱會 客服 日本

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