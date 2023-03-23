張清芳睽違8年再開唱！台灣大哥大及MyMusic會員優先購票

睽違8年沒辦演唱會的歌壇「東方不敗」張清芳，將於6月10、11日在台北小巨蛋開唱，一連兩天舉辦兩場《張清芳Stella TimeLESS演唱會2023》。台灣大哥大致力提供用戶多元優質服務，首次冠名贊助，並和旗下音樂串流平台MyMusic一同回饋會員：只要是台灣大哥大電信服務用戶或MyMusic黑鑽VIP會員，在台灣大客服App或MyMusic App領取限量序號後，即可擁有「提前1小時」進入官方售票系統獨立專區搶購門票的專屬權利。

台灣大哥大電信服務用戶可於3月25日中午12點起至台灣大客服App索取限量保留專區購票序號。MyMusic針對黑鑽VIP新用戶推出專屬優惠，即日起至3月25日上午10點止新用戶申辦指定方案升級為黑鑽VIP，免抽獎免登記，可於3月25日中午12點保證取得購票專區搶票序號；無論新舊MyMusic黑鑽VIP會員，3月25日下午2點都有機會獲得購票專區序號，等同全新黑鑽VIP用戶有機會最多領取兩次專屬序號，在3月26日官方正式售票前1小時提前搶票，大幅提升購入最佳席次的機會。

張清芳嗓音嘹亮清澈，根據MyMusic用戶大數據顯示，聆聽用戶多為30歲至50歲女性，占整體用戶16%且黏著度高。面對張清芳曾自爆，近年來多次閃過休息念頭，更表示今年演唱會後「下次不知道是什麼時候」，台灣大哥大與MyMusic體貼會員，音樂平台唯一取得購票專區序號，讓粉絲提高購票機率，重溫《我還年輕》、《激情過後》、《加州陽光》、《燃燒一瞬間》、《大雨的夜裡》等多首出道至迄今的經典歌曲。