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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

集結5大韓食品牌！韓式烤肉、炸雞無限吃　每人529起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Lotte PEPERO」提供花生、杏仁等口味的「巧克力脆皮雪糕」。圖／錢都餐飲提供
「Lotte PEPERO」提供花生、杏仁等口味的「巧克力脆皮雪糕」。圖／錢都餐飲提供

隨著韓國美食越來越受歡迎，錢都餐飲旗下的「吉哆火鍋百匯」自即日起限時推出「韓國美食節」活動，同時集結「韓鶴亭」、「韓味不二」、「阿豬媽」、「韓國一隻雞」、「Lotte PEPERO」等5大韓式料理品牌，無限量提供招牌明星餐點，讓民眾盡情享受韓式烤肉、韓式炸雞、韓國雞湯等不同美味。

「吉哆火鍋百匯」主打自助式火鍋百匯，提供百餘種的食材供民眾享用。本次推出的「韓國美食節」，更是攜手5大品牌推出多樣化招牌餐點。韓國料理餐廳「韓鶴亭」推出韓式泡菜、海帶芽、蘿蔔泡菜等多款韓式小菜；主打韓式烤肉的「阿豬媽」則提供「辣炒年糕」、「魚板」、「地瓜冬粉海苔捲」等經典韓國小吃，同時還有「韓式烤肉」登場。除此之外，「韓國一隻雞」也提供高人氣的「豪華雞湯鍋」，以及柚香、醬燒與起司等3種口味的「韓式炸雞」，通通採無限量供應。

除了鹹食，「Lotte PEPERO」一次提供了花生、杏仁等口味的「巧克力脆皮雪糕」；「韓味不二」則提供滋味酸甜的「韓國黃金柚子茶」，更添滿足感。同時吉哆火鍋百匯也特別推出「香蕉牛奶風味霜淇淋」，藉此致敬經典的韓國國民飲料。

「韓國美食節」活動自即日起至6月30日期間限時登場，午餐每人529元起，晚餐每人599元起。

吉哆的韓國美食節，可以一次品嚐多家不同的韓式料理。圖／錢都餐飲提供
吉哆的韓國美食節，可以一次品嚐多家不同的韓式料理。圖／錢都餐飲提供
「吉哆火鍋百匯」自即日起限時推出「韓國美食節」活動，一次可以吃到5間韓式料理的招牌餐點。圖／錢都餐飲提供
「吉哆火鍋百匯」自即日起限時推出「韓國美食節」活動，一次可以吃到5間韓式料理的招牌餐點。圖／錢都餐飲提供
活動期間，可以吃得到韓式烤五花肉、辣炒年糕等料理。圖／錢都餐飲提供
活動期間，可以吃得到韓式烤五花肉、辣炒年糕等料理。圖／錢都餐飲提供
經典的「辣炒魷魚」同樣也吃得到。圖／錢都餐飲提供
經典的「辣炒魷魚」同樣也吃得到。圖／錢都餐飲提供

美食 火鍋

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