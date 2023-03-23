Global Mall母親節首波 加碼三大回饋、點數加贈40倍

迎來疫情解封第一個母親節檔期，Global Mall首波母親節檔期將於3/30至4/19推出「美好購物節」，主打加碼三大回饋，點數、禮券雙回饋最高18%；線上線下消費共累滿額抽萬元；以及點數兌好禮周周蒐。

根據Global Mall統計，會員使用點數折抵的消費金額逐年增加，年增近30%，看準此趨勢，且因應會員寵愛年，Global Mall首波母親節回饋全面再升級，首度推出「點數、禮券雙回饋最高18%」，活動期間刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累計消費滿3,000元，最高送會員點數1,200點及200元電子商品禮券(原消費100元送1點、100點抵30元)，相當於回饋價值達18%、點數加贈創歷年最高達40倍，讓會員一次享雙回饋，還能多元彈性運用點數價值。

另外，車站店-板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為會員持GMpay消費當日累計滿2,000元贈點數800點；若刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，當日累計消費滿3,000元，最高送800點及200元電子商品禮券。

虛實通路消費已無界線，Global Mall母親節檔期也首度推出「線上線下共累滿額抽萬元」，會員於3月30日至5月14日活動期間，無論在全台8店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2,000元即可參加1,000元購物金抽獎，共計抽出100名；累計滿10,000元還可加碼參加抽10,000元購物金，共計抽出7名。

此外，為鼓勵會員活用點數，Global Mall不僅放大點數價值，也提供多元兌點方式，母親節檔期再擴大推出「點數兌好禮，周周蒐夢幻品」，從艾絲樂小兔萌系商品、韓系鍋具到彼得兔居家用品，更集結兩大韓國質感廚具品牌，CHEF TOPF的玫瑰系列薔薇鍋具，以及韓劇韓綜中常出現的La Cena櫻花粉系列鍋具，會員可依累計的點數，從扣150點到1,700點進行兌換，或也可選擇扣點數與加價購併行，依需求有多元選擇。