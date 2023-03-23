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遠百2023業績繼續衝向新高 寶慶店暑假熄燈拆除重建

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百「美麗購物節」今日起至4月17日全台12店同步登場，化妝品、內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬元再加送200元。圖／遠百提供
遠百「美麗購物節」今日起至4月17日全台12店同步登場，化妝品、內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬元再加送200元。圖／遠百提供

疫情解封，百貨今年迎來最不受疫情干擾的母親節，加上全民普發6,000元補助搭上母檔正面激勵買氣，各家百貨勢必端出對應商品優惠，搶下全民普發大紅包。遠東百貨在今年一、二月業績成長17%的力道下，緊接著母親節前哨站「美麗購物節」3/24正式開跑，不只化妝品滿3,000送300，百貨服飾名品全館優惠同步啟動。

遠百指出，疫情解封後餐飲表現大好，今年業績成長2成以上，知名餐廳更容易一位難求，想在母親節熱門檔期時段訂位更要趁早。另外高端精品持續成長，沒有因為開放出國就出現衰退，只是相較過去猛爆的成長力道，相對來得成長趨緩，同時受到國內外旅行大熱，順勢拉高運動休閒買氣。民眾恢復正常生活與社交活絡，加上普發效益，看好美麗購物節整檔業績有10%成長。

通常民眾在母親節第一波主要採購自己想要的商品為主，接近母親節時才是送禮採購主力。遠百「美麗購物節」3/24起至4/17全台12店同步登場，回饋門檻主打便民、輕鬆達標賺回饋，化妝品、內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬元再加送200元(台中大遠百累計贈送)。百貨服飾單筆4,000元送200元、遠百APP會員再加送100元，保健器材單筆5,000元送600元，大家電單筆1萬元送1,000元。

想買精品也有回饋，今起至4/12首20日，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百，推出國際精名品刷12大銀行信用卡滿1萬元分6期送800元。遠百信義A13獨家推出，持任一信用卡單筆刷滿5,000元加送100元，最高回饋16%。

刷卡優惠還可以再賺一波，遠百推出15大銀行享化妝品(含沐浴精油)單筆刷1萬元分6期送350元，11大指定銀行全館當日刷滿5,000元送100元、滿15,000元送300元，11大指定銀行數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷1萬元且分6期送500元。HAPPY GO卡友還可以用50點兌換200元紅利券一張。

遠百2022全年業績達560億（未稅）創新高，遠百營運長林彰豐表示，遠百2023肯定要更好。精品大店台中大遠百今年營收有望突破200億元；板橋捷運站人流愈來愈多，主打全客層的板橋大遠百去年站上百億大店排行，今年業績估計可達110億元。至於遠百寶慶店重建計畫，預計6月舉行bye bye sale，將在暑假熄燈動工拆除。

遠百信義A13 Estée Lauder雅詩蘭黛一秒修護小棕組價值10,938元，優惠價4,250元。圖／遠百提供
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看好內需市場，遠百「美麗購物節」預計達10%成長。圖／遠百提供
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板橋大遠百JOY COLORi「Traumerei夢幻曲」推薦價75,000元起。圖／遠百提供
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遠百竹北「舊愛空瓶回收」，持本館1、2、3、6樓專櫃保養品、香氛空瓶，回收正貨5個空瓶即可兌換50元抵用券、15個空瓶即可兌換200元抵用券。圖／遠百提供
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遠百信義A13 Guerlain嬌蘭皇家蜂王蜜露大容量超值組價值7,463元，優惠價4,760元。圖／遠百提供
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台中大遠百即日起至4月17日推出獨家精瓷展，囊括14大品牌共同參與。圖／遠百提供
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業績 母親節 疫情 遠百

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