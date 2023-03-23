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春上蛋糕×鎮瀾宮聯名！「Q版媽祖蜂蜜蛋糕」香甜開賣
迎接三月媽祖遶境潮，「春上布丁蛋糕」首次跨界與「鎮瀾宮」聯名推出期間限定款包裝，包括提袋、蛋糕盒都可以看見Q版媽祖的元素。加入APP會員，還可以168元加購獨家款「金兔招財過爐錢母」。
隸屬於六角國際餐飲旗下的「春上布丁蛋糕」，主打懷舊口味的布丁蛋糕，並有多種口味選擇，2022年也以期間限定的方式，推出「香醇蜂蜜蛋糕」。此次春上布丁蛋糕將香醇蜂蜜蛋糕再度回歸，每顆蛋糕中均添加蜜蜂工坊的100%真蜂蜜，以及特製蜂蜜丁，帶來香甜的滋味。
此次春上布丁也攜手鎮瀾宮，推出期間限定的聯名包裝。在蛋糕盒與提袋上，可以看見Q版大甲媽祖手捧春上蛋糕的可愛意象，禮盒內則是裝有香醇蜂蜜蛋糕。同時蛋糕盒也可製作成票券收納盒，增添環保意義。聯名蛋糕自3月27日起開始販售，文興總店每顆150元，百貨、快閃店則是每顆160元。購買聯名款蛋糕並加入官方APP會員，即可以168元加購「金兔招財過爐錢母」1個。
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