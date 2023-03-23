記憶體大廠金士頓推新品 啦啦隊女神籃籃 琳妲現身代言
金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒、金士頓亞太區行銷總監劉宜婷下午出席金士頓「星艦 35 號」巡迴體驗車磅礡首航，金士頓推出多款生力軍、主攻遊戲市場與高階應用，包括全新熾焰白系列Kingston FURY Beast、Kingston FURY Renegade DDR5 記憶體，皆採用雪白美型設計，並推出 Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 超頻記憶體，同時也邀請啦啦隊女神籃籃、琳妲現身應援為新產品代言。
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