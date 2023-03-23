普發6000元利多 百貨業母親節拚業績雙位數成長

政府即將普發現金6000元，適逢百貨母親節檔期，百貨業者雖認為效益不如振興券，但也做好準備，推出6000元的商品，主要在集中在高單價女裝、男裝、小家電等，預計仍是可以挹注一些業績。

遠百表示，搶搭普發現金熱潮，也迎來三年來最令人期待的母親節，遠百前哨站「美麗購物節」3月24日正式開跑，好美麗搶購團蓄勢待發，遠百要讓消費者滿心歡喜好康享不完，利多加持加上口罩解禁，整檔業績預計成長10%。

環球購物中心也表示，看好消費動能延續、高單價家電銷售佳，以及全民普發6000元商機和這次母親節檔期首度滿千除送電子禮券外還加送點數，今年母親節檔期預估業績將年增3成。

環球表示，今年母親節檔期有三大特色，首先是過往大多滿千送百禮券，但這次是母親節檔期首度納入送點數，如此一來可用點數換多元好禮，或是點數折抵現金也可以。

其次，環球也說，首度線上結合線下且可跨店累積，活動期間在全台八店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2000元即可參加1000元購物金抽獎；累計滿1萬元還可加碼參加抽1萬元購物金。第三，因應不同點數門檻，祭出點數兌好禮多元主題，從艾絲樂小兔萌系商品、韓系質感鍋具，到彼得兔居家用品都有。

百貨業景氣復甦，遠百前2個月業績成長17%，餐飲、男裝、運動休閒等業種表現最好，環球也說，受惠人潮回流，南港、板橋、左營等車站店業績成長30%以上，機捷A8、A9、A19也成長25%以上。