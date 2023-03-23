快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

普發6000元利多 百貨業母親節拚業績雙位數成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

政府即將普發現金6000元，適逢百貨母親節檔期，百貨業者雖認為效益不如振興券，但也做好準備，推出6000元的商品，主要在集中在高單價女裝、男裝、小家電等，預計仍是可以挹注一些業績

遠百表示，搶搭普發現金熱潮，也迎來三年來最令人期待的母親節，遠百前哨站「美麗購物節」3月24日正式開跑，好美麗搶購團蓄勢待發，遠百要讓消費者滿心歡喜好康享不完，利多加持加上口罩解禁，整檔業績預計成長10%。

環球購物中心也表示，看好消費動能延續、高單價家電銷售佳，以及全民普發6000元商機和這次母親節檔期首度滿千除送電子禮券外還加送點數，今年母親節檔期預估業績將年增3成。

環球表示，今年母親節檔期有三大特色，首先是過往大多滿千送百禮券，但這次是母親節檔期首度納入送點數，如此一來可用點數換多元好禮，或是點數折抵現金也可以。

其次，環球也說，首度線上結合線下且可跨店累積，活動期間在全台八店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2000元即可參加1000元購物金抽獎；累計滿1萬元還可加碼參加抽1萬元購物金。第三，因應不同點數門檻，祭出點數兌好禮多元主題，從艾絲樂小兔萌系商品、韓系質感鍋具，到彼得兔居家用品都有。

百貨業景氣復甦，遠百前2個月業績成長17%，餐飲、男裝、運動休閒等業種表現最好，環球也說，受惠人潮回流，南港、板橋、左營等車站店業績成長30%以上，機捷A8、A9、A19也成長25%以上。

母親節 業績 環球購物中心

延伸閱讀

竹市凍卵補助擬母親節實施 議員：不應倉促上路

疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

開幕送「雞皮餅乾」！大師兄銷魂麵舖插旗板橋環球

2023母親節／蘭蔻小黑瓶買1送1超殺 剛上市新品有優惠

相關新聞

台灣人在吃胖蝙蝠？ 屏鵝公路菱角圖板惹笑老外

省道台1線屏東南州到枋寮路段是往返墾丁和台東的必經路，沿線販售菱角的攤商，在路旁放上成排醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似...

集結5大韓食品牌！韓式烤肉、炸雞無限吃　每人529起

隨著韓國美食越來越受歡迎，錢都餐飲旗下的「吉哆火鍋百匯」自即日起限時推出「韓國美食節」活動，同時集結「韓鶴亭」、「韓味不...

Global Mall母親節首波 加碼三大回饋、點數加贈40倍

迎來疫情解封第一個母親節檔期，Global Mall首波母親節檔期將於3/30至4/19推出「美好購物節」，主打加碼三大...

遠百2023業績繼續衝向新高 寶慶店暑假熄燈拆除重建

疫情解封，百貨今年迎來最不受疫情干擾的母親節，加上全民普發6,000元補助搭上母檔正面激勵買氣，各家百貨勢必端出對應商品...

春上蛋糕×鎮瀾宮聯名！「Q版媽祖蜂蜜蛋糕」香甜開賣

迎接三月媽祖遶境潮，「春上布丁蛋糕」首次跨界與「鎮瀾宮」聯名推出期間限定款包裝，包括提袋、蛋糕盒都可以看見Q版媽祖的元素...

普發6000元利多 百貨業母親節拚業績雙位數成長

政府即將普發現金6000元，適逢百貨母親節檔期，百貨業者雖認為效益不如振興券，但也做好準備，推出6000元的商品，主要在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦