台日漁業委員會不談作業規則 漁民要求政府硬起來護漁

第8次台日漁業委員會3月5日至7日在東京舉行，今年日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與我方協商，這次會議沒有達成作業規則協議，琉球區漁會表示，希望蔡政府切勿漠視漁民權益。

這次會議台日雙方僅針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則、自動船舶辨識系統及船主責任險等議題討論，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場但台日漁業委員會無具體協議。

除了琉球區漁會外，包括蘇澳、高雄、東港、新港、琉球等區漁會和宜蘭縣延繩釣協會，宜蘭縣漁民權益協會，都同意聯名表達訴求。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這次會議根本沒有達成作業規則協議，外交部新聞稿粉飾太平，主要原因是日本不願與我方針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」協商，所以今年沒有作業規則，也就是說回到2013年前未簽訂「台日漁業協議」的情形。

他表示，今年台灣漁船還是會到八重山以南及沖之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護漁、保護漁民權益，台灣漁民在重疊海域竟經常遭日方驅趕，八重山以南海域屬台日雙方200海浬經濟海域重疊區，台灣漁民有在該重疊海域作業的權利。

蔡寶興說，過去一直是我漁船主要作業海域，漁期大概有40、50艘漁船在此作業。諷刺的是台日簽署漁業協議前，台灣漁民因該處屬於重疊經濟海域還可以去作業，簽署之後因未納入協商範圍，漁民去了反而被日本騷擾、驅逐。

今海巡艦隊率隊拜訪琉球區漁會，琉球區漁會表示，感謝海巡人員在台菲海域護漁的辛勞，希望台日重疊海域未協商的八重山以南海域要比照台菲護魚的強度；真正做到漁民在那裡，海巡就到那裡，貫徹落實護魚權保主權的決心與任務。