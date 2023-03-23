博客來兒童節「玩具、童書展」 6千種圖書下殺5折起

歡慶兒童節，博客來推出「兒童節禮物」童書、玩具展，包含2023年上半年最超值的「童書展」，即日起至5月1日6,000種圖書全面5折起，除折扣優惠外，依照不同年紀規畫「分齡」專區、集結7大熱搜關鍵字特企。兒童玩具展即日起至3月31日網羅百款的益智遊戲、STEAM、玩具車、戶外運動、卡通IP等5折起，會員結帳滿1,200元再享88折起，還有多品牌領券現折，最高再折200元。此外，同步揭露「2023第一季童書暢銷榜」、「兒童節玩具10大禮物清單」，提供家長選購參考。

根據博客來銷售統計，今年第一季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》魅力不減，在新作《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》買氣帶領下系列書熱銷萬本，分占TOP1、2、8共3個席次，作者廣嶋玲子另一重點系列《妖怪托顧所》也有穩定銷量；童書熱門IP《達克比辦案12》同樣榜上有名。綜合第一季書單來看，「生涯規畫」、「自我管理」、「思考」、「溝通表達」等主題熱賣，如幫助孩子找到讀書動力《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》，還有開賣一個多月即登上暢銷TOP5《在咖啡廳遇見彼得．杜拉克》等。面對時事與霸凌議題，公民與法治素養也是家長關心的重要議題，第一季熱銷童書前10名就有兩本與培養法律基本素養有關，如《童話陪審團套書》、《給兒童的小六法全書》。

博客來2023年第一季童書暢銷排行榜TOP 10依序為《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》、《神奇柑仔店13：合身花生與神祕實驗》、《少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態（全套3冊）》、《達克比辦案12－雨林縱火犯：生物多樣性與熱帶雨林生態系》、《在咖啡廳遇見彼得．杜拉克：跟管理大師學5個高效能習慣》、《童話陪審團套書》、《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》、《神奇柑仔店系列1～4（共4冊）》、《給兒童的小六法全書：40堂法律必修課》、《我們的節氣：畫給孩子的二十四節氣變化》。

博客來童書展主打圖畫書、知識繪本、遊戲書、科普百科、中英語學習等6,000多種參展品項5折起，展期享66折加購經典童書《猜猜我有多愛你》、《小王子圖像版》，更推出百元有找、66折以下等折扣專區。強勢童書新作陸續開賣，3月27日有華文奇幻天后陳郁如的《仙靈傳奇6鏡道》、以及《七個好習慣繪本版》開始預購，兒童界天王巨星《屁屁偵探動畫漫畫7》也將於3月29日接力登場。同期「打造我的夢幻圖書館」兒童套書展5折起，《14隻老鼠系列套書（12本）》特價3,645元，現省1,620元；《NEW全彩漫畫世界歷史（全12卷）》特價4,690元。

看好育兒商機，博客來即日起至3月31日舉辦「兒童節的心願清單」玩具展，精選百款益智玩具、趣味桌遊、IP卡通玩具、戶外運動等下殺5折起，以品牌為活動主軸，像是funbox TOYS，樂高LEGO、2PLUS灣加玩具都是強打重點。

博客來根據近一個月的銷售資料提出「兒童節十大熱門兒童玩具」，發現「STEAM教育」適合全家大小一起玩的桌遊最受家長青睞，益智桌遊上榜多達3個名次，如大富翁－粉Q台灣之旅、2Plus初學香蕉拼字桌上遊戲、SMART GAMES迷你IQ大挑戰，可見父母育兒方向除了玩樂外，更重視全方位養成。其次是「卡通明星」，如寶可夢、角落小夥伴、汪汪隊系列最受孩子歡迎，《冰雪奇緣》Elsa與Anna持續穩坐小女孩最愛的公主寶座；受影視熱播影響，《鬼滅之刃》和《新世紀福音戰士》等也有不錯的表現。隨著連假到來外出需求高，玩具廠也推出攜帶款或是多件商品組合的福袋玩具。