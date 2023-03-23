Jennie愛牌、小廢包始祖來台快閃 復刻包包牆讓人逛到失心瘋

如果妳是「小廢包」的擁護者，那麼對法國品牌JACQUEMUS的一定不陌生，現在不用透過代買，或是冒著被詐騙風險，在台灣就能買到了！複合式高端精品選貨店ART HAUS與JACQUEMUS合作，從即日起到5月15日在新光三越信義新天地A4館，打造期間快閃店，除了備有滿滿經典包款之外，還提供了系列男、女裝，讓消費者完整體驗品牌特色。

JACQUEMUS可以說是近期最紅的設計師品牌之一，先前與Nike跨界聯名服飾更是一上架就被秒殺，還是Blackpink Jennie的愛牌，高人氣毋庸質疑。而此次也是品牌首度與台灣選品店合作，特別自春夏大秀擷取靈感，利用拉菲草（LE RAPHIA）的色調來裝飾快閃店，還空運了5座別出心裁的人台展示服裝，務求讓消費者能感受愉悅又帶有度假感的氛圍。不僅提供了最新系列男、女裝，JACQUEMUS快閃店中，最吸引女性的還是那一面包包牆，完整陳列了招牌Chiquito包包，從迷你到大型的款式，以及粉紅、咖啡等配色。值得入手的還有不同材質的Le Bambino、Le Bisou包款，都足以讓品牌迷們想要包款包色。

JACQUEMUS快閃店中，最吸引女性的還是那一面包包牆，完整陳列了招牌Chiquito包包，從迷你到大型的款式，以及粉紅、咖啡等配色。記者曾智緯／攝影

說到小廢包款，義大利奢華品牌Valextra在這季則主打Tric Trac手腕包，是由品牌創始人Giovanni Fontana先生在計程車上看到司機將硬幣、收據等收納在一個小盒子裡，由此啟發創作靈感，當初設定是男用包款，但出色的外型，連女生都想要。而迎合不同季節的流行，Valextra也讓Tric Trac手腕包換上薰衣草紫和鮮紅色，讓「鬼鬼」吳映潔跟李沐也迫不及待背上身。

李沐演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供

「鬼鬼」吳映潔演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供

為了台灣快閃店，JACQUEMUS空運了別出心裁的人台來展示服裝。記者曾智緯／攝影

除了包包之外，JACQUEMUS台灣快閃店也提供了最新系列男、女裝和帽飾。記者曾智緯／攝影

JACQUEMUS台灣快閃店，就在新光三越信義新天地A4館2樓。記者曾智緯／攝影

Valextra Tric Trac手腕包，44,500元。圖／Valextra提供