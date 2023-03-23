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Jennie愛牌、小廢包始祖來台快閃 復刻包包牆讓人逛到失心瘋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Jennie愛牌、小廢包始祖JACQUEMUS攜手高端精品選貨店ART HAUS來台快閃。圖／摘自instagram、記者曾智緯攝影
Jennie愛牌、小廢包始祖JACQUEMUS攜手高端精品選貨店ART HAUS來台快閃。圖／摘自instagram、記者曾智緯攝影

如果妳是「小廢包」的擁護者，那麼對法國品牌JACQUEMUS的一定不陌生，現在不用透過代買，或是冒著被詐騙風險，在台灣就能買到了！複合式高端精品選貨店ART HAUS與JACQUEMUS合作，從即日起到5月15日在新光三越信義新天地A4館，打造期間快閃店，除了備有滿滿經典包款之外，還提供了系列男、女裝，讓消費者完整體驗品牌特色。

JACQUEMUS可以說是近期最紅的設計師品牌之一，先前與Nike跨界聯名服飾更是一上架就被秒殺，還是Blackpink Jennie的愛牌，高人氣毋庸質疑。而此次也是品牌首度與台灣選品店合作，特別自春夏大秀擷取靈感，利用拉菲草（LE RAPHIA）的色調來裝飾快閃店，還空運了5座別出心裁的人台展示服裝，務求讓消費者能感受愉悅又帶有度假感的氛圍。不僅提供了最新系列男、女裝，JACQUEMUS快閃店中，最吸引女性的還是那一面包包牆，完整陳列了招牌Chiquito包包，從迷你到大型的款式，以及粉紅、咖啡等配色。值得入手的還有不同材質的Le Bambino、Le Bisou包款，都足以讓品牌迷們想要包款包色。

JACQUEMUS快閃店中，最吸引女性的還是那一面包包牆，完整陳列了招牌Chiquito包包，從迷你到大型的款式，以及粉紅、咖啡等配色。記者曾智緯／攝影
JACQUEMUS快閃店中，最吸引女性的還是那一面包包牆，完整陳列了招牌Chiquito包包，從迷你到大型的款式，以及粉紅、咖啡等配色。記者曾智緯／攝影

說到小廢包款，義大利奢華品牌Valextra在這季則主打Tric Trac手腕包，是由品牌創始人Giovanni Fontana先生在計程車上看到司機將硬幣、收據等收納在一個小盒子裡，由此啟發創作靈感，當初設定是男用包款，但出色的外型，連女生都想要。而迎合不同季節的流行，Valextra也讓Tric Trac手腕包換上薰衣草紫和鮮紅色，讓「鬼鬼」吳映潔跟李沐也迫不及待背上身。

李沐演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供
李沐演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供

「鬼鬼」吳映潔演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供
「鬼鬼」吳映潔演繹Valextra的Tric Trac手腕包。圖／Valextra提供

為了台灣快閃店，JACQUEMUS空運了別出心裁的人台來展示服裝。記者曾智緯／攝影
為了台灣快閃店，JACQUEMUS空運了別出心裁的人台來展示服裝。記者曾智緯／攝影

除了包包之外，JACQUEMUS台灣快閃店也提供了最新系列男、女裝和帽飾。記者曾智緯／攝影
除了包包之外，JACQUEMUS台灣快閃店也提供了最新系列男、女裝和帽飾。記者曾智緯／攝影

JACQUEMUS台灣快閃店，就在新光三越信義新天地A4館2樓。記者曾智緯／攝影
JACQUEMUS台灣快閃店，就在新光三越信義新天地A4館2樓。記者曾智緯／攝影

Valextra Tric Trac手腕包，44,500元。圖／Valextra提供
Valextra Tric Trac手腕包，44,500元。圖／Valextra提供

Valextra Tric Trac手腕包，44,500元。圖／Valextra提供
Valextra Tric Trac手腕包，44,500元。圖／Valextra提供

品牌 快閃 Nike BLACKPINK

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