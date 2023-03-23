法式花牆新誕生！Roger Vivier再現夢幻網美點期間限定

繁盛的春日已然降臨台北，Roger Vivier今日發表23春夏系列新品，除了將La Maison Vivier的花園裝飾Flower Maison以「Flower Invasion」為主題重現於Bellavita專賣店上、化身夢幻網美牆，再帶來包含Virgule Flower Bow、Viv Choc Flower與Espadrill草編系列等新品，巧妙呈現融合法式浪漫與精湛工藝的夢幻鞋包。

Viv Choc Bag包款從1970年代的迪斯可風格得到啟發，大量撞色、同色設計的亮片與水鑽裝飾，展現出春夏的歡愉繽紛，宛如一枚「拿上手」的迪斯可水晶球，最閃耀一顆包款的方釦就用上316顆水鑽，華麗爆表；同風格的還有一只Virgule「逗號跟」鞋，粉嫩的5.5公分鞋跟並結合源自1963年的經典緞帶蝴蝶結，鞋上的刺繡花朵工藝更耗去長達7小時的工序，另有以PVC拼接網紗織物的設計，讓腳趾透氣、小秀性感。

Espadrille草編系列則在本季盛大回歸，原為法文的Espadrille是源自西班牙的傳統工藝，並蛻變為帶有法式風情的度假氛圍。本季Espadrille草編系列並帶來瑪莉珍鞋、厚底涼鞋，也將草編的逸趣延伸至Basket迷你包、Mini Broche Vivier樂福鞋等單品。晚宴、正裝風格的鞋履則首推Belle Vivier系列，具有品牌經典的方形鞋頭、皮革覆蓋的skyscaper鞋跟，而整體俐落的幾何斜線，更散發出都會風的動感輕快。