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法式花牆新誕生！Roger Vivier再現夢幻網美點期間限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Virgule Bow黃粉撞色蝴蝶結刺繡逗號跟鞋，88,000元。圖／Roger Vivier提供
Virgule Bow黃粉撞色蝴蝶結刺繡逗號跟鞋，88,000元。圖／Roger Vivier提供

繁盛的春日已然降臨台北，Roger Vivier今日發表23春夏系列新品，除了將La Maison Vivier的花園裝飾Flower Maison以「Flower Invasion」為主題重現於Bellavita專賣店上、化身夢幻網美牆，再帶來包含Virgule Flower Bow、Viv Choc Flower與Espadrill草編系列等新品，巧妙呈現融合法式浪漫與精湛工藝的夢幻鞋包。

Viv Choc Bag包款從1970年代的迪斯可風格得到啟發，大量撞色、同色設計的亮片與水鑽裝飾，展現出春夏的歡愉繽紛，宛如一枚「拿上手」的迪斯可水晶球，最閃耀一顆包款的方釦就用上316顆水鑽，華麗爆表；同風格的還有一只Virgule「逗號跟」鞋，粉嫩的5.5公分鞋跟並結合源自1963年的經典緞帶蝴蝶結，鞋上的刺繡花朵工藝更耗去長達7小時的工序，另有以PVC拼接網紗織物的設計，讓腳趾透氣、小秀性感。

Espadrille草編系列則在本季盛大回歸，原為法文的Espadrille是源自西班牙的傳統工藝，並蛻變為帶有法式風情的度假氛圍。本季Espadrille草編系列並帶來瑪莉珍鞋、厚底涼鞋，也將草編的逸趣延伸至Basket迷你包、Mini Broche Vivier樂福鞋等單品。晚宴、正裝風格的鞋履則首推Belle Vivier系列，具有品牌經典的方形鞋頭、皮革覆蓋的skyscaper鞋跟，而整體俐落的幾何斜線，更散發出都會風的動感輕快。

不容錯過的則有一款自Viv Cabas包款延伸而來的Flower Strass Jewel晚宴包，精巧的提把搭配品牌經典水鑽方釦，將有天鵝絨、皮革與鱷魚皮的多重奢華材質。Roger Vivier的Bellavita「Flower Invasion」裝置花牆將為期間限定快閃，展期由3月26日（日）開始，時間為每日早上11點至晚上9點30分，並至4月6（四）日為止。

Flower Jewel森林綠鱷魚皮鑽飾手提包，61萬元。圖／Roger Vivier提供
Flower Jewel森林綠鱷魚皮鑽飾手提包，61萬元。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc黃色鑽扣刺繡晚宴包，18萬2,000元。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc黃色鑽扣刺繡晚宴包，18萬2,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier今日發表23春夏系列新品，除了呈現期間限定的「Flower Invasion」法式網美牆，再帶來包含Virgule Flower Bow、Viv Choc Flower與Espadrill草編系列等新品。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier今日發表23春夏系列新品，除了呈現期間限定的「Flower Invasion」法式網美牆，再帶來包含Virgule Flower Bow、Viv Choc Flower與Espadrill草編系列等新品。圖／Roger Vivier提供
結合草編、PVC等休閒度假元素的Espadrille系列，從鞋履以致包款都預告了即將來臨的雀躍度假心情。圖／Roger Vivier提供
結合草編、PVC等休閒度假元素的Espadrille系列，從鞋履以致包款都預告了即將來臨的雀躍度假心情。圖／Roger Vivier提供
Virgule Bow粉橘緞面撞色蝴蝶結跟鞋，49,000元。圖／Roger Vivier提供
Virgule Bow粉橘緞面撞色蝴蝶結跟鞋，49,000元。圖／Roger Vivier提供
Bella Vivier奶油白漆亮皮飾扣涼鞋，40,900元。圖／Roger Vivier提供
Bella Vivier奶油白漆亮皮飾扣涼鞋，40,900元。圖／Roger Vivier提供

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