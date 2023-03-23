壽星328元吃到飽！高雄萬豪2周年快閃 消費滿額抽套房

高雄萬豪酒店將於3月28日迎來開幕2周年，酒店特別推出2周年快閃住房專案，預訂指定房型，可免費使用33樓行政酒廊、自助早餐及Happy Hour無限取用豐盛餐點，特價5,900元起。全館10間餐廳亦於328當日推出促銷優惠。此外，周年慶期間消費滿3,280元還可參加幸運抽獎，當日住房也可獲得抽獎券一張，最大獎為「萬豪套房雙人住宿一晚含翌日自助早餐2客」，價值35,000元。

館內10間餐廳也在3月28日周年慶當天推出各項超值優惠。例如受到民眾熱烈喜愛的「豪享自助餐廳」及「京享蔬食百匯」，3月28日當日壽星來店用餐，享四人同行壽星本人只要328元(須加價原價一成服務費)。1樓皇怡咖啡廳周年慶當天內用商品第二件8折、任選咖啡續杯第二杯半價；M烘焙坊酒店自製商品外帶8折。8樓京翠港式飲茶「酥皮雞蛋塔」買一份(2入)送一顆(原價110元)、限量100顆。

此外，高雄萬豪酒店也限時加碼推出滿額抽獎活動。3月28日至4月16日期間，於全館各餐廳單筆消費滿3,280元，憑發票即可獲取抽獎券一張，滿6,560元兩張，以此類推；3月28日當日入住每房贈送抽獎券一張。獎項豐富多元，包括價值35,000元的萬豪套房含翌日豪享自助餐廳早餐2客；館內唯一米其林指南推薦餐廳「美享地Majesty」價值7,700元的雙人午宴；「皇饕牛排館鐵板燒」也祭出4,576元的「美國21天乾式熟成美國特選肋眼雙人晚餐」作為獎項。