快訊

曾與偷吃蔬果的脫逃狒狒「近距離對視」 里長爆六福村請求撤文

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽帝王蟹、A5和牛！林口首間「燒肉SMILE」吃到凌晨4點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
燒肉SMILE主打個人燒肉套餐，其中「Smile盛合套餐」共有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材，每套650元。圖／築間餐飲提供
燒肉SMILE主打個人燒肉套餐，其中「Smile盛合套餐」共有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材，每套650元。圖／築間餐飲提供

築間餐飲集團旗下的個人燒肉「燒肉SMILE」即將於3月24日插旗林口，開設林口第1間、品牌第18間門市。店內營業時間從中午11點至清晨4點，可為夜貓族帶來全新的宵夜選擇。為慶祝新店開幕，特舉辦刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、A5和牛等食材。除此之外，「築間幸福鍋物」也已於近期開設林口首店，同樣增添林口鄉親的新去處。

「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，即將開幕的林口文化店，設有88席座位，並提供單人與2～4人座位，就算一個人也可以輕鬆吃燒肉。店內的個人套餐，均含有越光米飯、韓式泡菜及海老味噌湯，並提供野菜沙拉與飲料自助吧單人消費滿500元，越光米飯還可免費升級成「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。其中「Smile盛合套餐」、「特選A5和牛套餐」、「夢幻カルビ套餐」均是人氣選擇，價格各為650、780、980元。

為慶祝新店開幕，3月24日至4月2日期間，消費任一套餐就可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項嚴選食材，共計超過3,000個獎項。另外打卡或評論五星，就可以79元加購「巨無霸草蝦」，或是以50元加購「厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（4選1）。業者並透露，預計燒肉Smile今年也會於台北市、嘉義市進行展店計劃。

套餐 林口 刮刮樂

延伸閱讀

「我家牛排」首度進軍百貨！200坪Global Mall林口A9館6月登場

林口人開「烘」！網路人氣單人燒肉Top1品牌「燒肉Smile」來了

林口中山路與竹林路口陸橋拆除 月底連兩周末夜間封閉

補班日大口吃肉！ 瀧厚牛排「買肉送肉」再送燉飯濃湯　見島和牛「+1元多一塊」

相關新聞

抽帝王蟹、A5和牛！林口首間「燒肉SMILE」吃到凌晨4點

築間餐飲集團旗下的個人燒肉「燒肉SMILE」即將於3月24日插旗林口，開設林口第1間、品牌第18間門市。店內營業時間從中...

全家便利商店╳台酒端8道酒香鮮食新品！「花雕雞絲涼麵」清爽必嘗

無論中西式料理，以酒入菜已是一門顯學，全家便利商店自今年1月首度攜手台酒推出「OMAR威士忌巧克力塔」及「花雕雞湯麵」2...

肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330！5款明星產品「買1送1」

為了幫民眾在補班日調適心情，肯德基自3月24日起限時8天推出多款「買1送1」方案，包括上校雞塊、香酥脆薯等5款商品均享優...

「我家牛排」首度進軍百貨！200坪Global Mall林口A9館6月登場

在台灣叱吒多年的「我家牛排」持續發威！即將於Global Mall林口A9館首登場，200坪超大空間、沙拉吧與各式平價排餐統統都吃得到。

泡椒水煮魚、梅菜皇砂鍋花膠筒雞！私廚「聚苑」推新菜

由米其林星級名廚簡捷明操刀的中菜私廚家宴餐廳「聚苑」，在時序入春之際，以集結粵、川、滬、潮汕等料理特色的概念，推出全新春...

「熊熊櫻花最中」超萌！「京町 山本屋」春季新菜開賣

隨著春天到來，甫於2022年秋季於榕錦時光生活園區開幕的「京町 山本屋」，即日起推出期間限定的新菜單，包含有「熊熊櫻花最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦