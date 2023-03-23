抽帝王蟹、A5和牛！林口首間「燒肉SMILE」吃到凌晨4點

築間餐飲集團旗下的個人燒肉「燒肉SMILE」即將於3月24日插旗林口，開設林口第1間、品牌第18間門市。店內營業時間從中午11點至清晨4點，可為夜貓族帶來全新的宵夜選擇。為慶祝新店開幕，特舉辦刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、A5和牛等食材。除此之外，「築間幸福鍋物」也已於近期開設林口首店，同樣增添林口鄉親的新去處。

「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，即將開幕的林口文化店，設有88席座位，並提供單人與2～4人座位，就算一個人也可以輕鬆吃燒肉。店內的個人套餐，均含有越光米飯、韓式泡菜及海老味噌湯，並提供野菜沙拉與飲料自助吧單人消費滿500元，越光米飯還可免費升級成「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。其中「Smile盛合套餐」、「特選A5和牛套餐」、「夢幻カルビ套餐」均是人氣選擇，價格各為650、780、980元。

為慶祝新店開幕，3月24日至4月2日期間，消費任一套餐就可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項嚴選食材，共計超過3,000個獎項。另外打卡或評論五星，就可以79元加購「巨無霸草蝦」，或是以50元加購「厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（4選1）。業者並透露，預計燒肉Smile今年也會於台北市、嘉義市進行展店計劃。